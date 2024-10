Kirsten Dunst tem um novo projeto no cinema após o impacto do controverso "Guerra Civil" na primavera.

Segundo o Deadline, a nomeada para um Óscar por "O Poder do Cão" vai ser a parceira de Channing Tatum num 'thriller' chamado "Roofman", baseado numa estranha e incrível história verídica de crime.

O filme será realizado por Derek Cianfrance, conhecido por "Blue Valentine - Só Tu e Eu" (2010), que também escreveu o argumento.

Tatum será o imparável assaltante 'excêntrico e charmoso' Jeffrey Manchester, que assaltou mais de 60 McDonald's no final dos anos 1990 e início dos anos 2000.

Destaca a sinopse oficial: "'Roofman contará a notável história de Jeffrey Manchester, um excêntrico e charmoso ladrão em série que invadiu mais de 60 McDonald's durante a noite através dos seus telhados e esvaziou as caixas registadoras pela manhã, depois de levar os funcionários para os frigoríficos. O ex-oficial da reserva do Exército dos EUA ficou conhecido como 'Rooftop Robber' [Ladrão do telhado] ou Roofman [Homem do telhado], e era conhecido pelo seu comportamento gentil e por raramente recorrer à violência".

Manchester foi preso e condenado em 2000, ainda antes de fazer 30anos, mas fugiu da prisão e "escondeu-se durante meses numa loja Toys 'R' Us na Carolina do Norte", sobrevivendo com comida de bebé e a andar de bicicleta para fazer exercício.

Ironicamente, foi recapturado em 2005 após deixar impressões digitais num DVD do filme "Apanha-me Se Puderes" (2002), o filme de Steven Spielberg com Leonardo DiCaprio no papel de jovem criminoso bem sucedido nas suas proezas ao fazer-se passar por um piloto aéreo, um médico, um advogado e um professor de história. Considerado culpado de várias acusações, Manchester foi condenado a mais de 40 anos de prisão.

Dunst vai ser uma colaboradora da Toys ‘R Us a tentar sobreviver e sustentar as duas filhas que não faz ideia que o criminoso a observou secretamente e lentamente se apaixonou por ela. Os dois acabam por se conhecer e a relação torna-se séria até que ela descobre a verdade, mas nem isso faz com que deixe de se importar com ele.