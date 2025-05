Scarlett Johansson recebeu elogios do veterano cineasta Wes Anderson enquanto se preparava nervosamente para revelar na terça-feira a sua primeira longa-metragem como realizadora no Festival de Cannes.

Os atores que passam para trás das câmaras são uma espécie de tendência em Cannes este ano, com Kristen Stewart, a estrela de “Twilight”, e o ator britânico Harris Dickinson a revelarem os seus primeiros filmes.

Com "Eleanor the Great" ["Eleanor, a Grande"], Scarlett Johansson conta a história de uma idosa angustiada (June Squibb) que se muda para Nova Iorque após a morte da sua melhor amiga.

Será exibido na noite de terça-feira, o que acontece depois de aquela que é uma das estrelas mais lucrativas de Hollywood perder na noite de domingo a estreia na passadeira vermelha de "O Esquema Fenício", onde faz uma participação especial, mas ganhou o apoio entusiástico do seu realizador, Wes Anderson.

“Vi o filme e adorei”, disse sobre a estreia de Johansson.

O cineasta de 56 anos acrescentou que não deu nenhuma dica à atriz que já apareceu em três dos seus filmes, incluindo “Ilha dos Cães” (2018) e “Asteroid City” (2023).

“Acho que Scarlett nem me disse nada [sobre o filme dela]”, disse.

"A Scarlett faz filmes possivelmente há mais tempo do que eu. Ela é cerca de 20 anos mais nova, mas acho que apareceu num filme quando tinha cerca de nove anos."

Mesmo assim, a atriz de "Lost in Translation” duas vezes nomeada para os Óscares, de 40 anos, admitiu estar nervosa ao filmar um argumento que a fez chorar quando o leu pela primeira vez.

A atriz conversou com a revista Deadline antes de Cannes sobre como a pressão é maior nos realizadores do que nos atores quando se trata de finalmente revelar um filme.

“É diferente. Quando se está a representar em alguma coisa, está fora do nosso controlo”, disse.

Muita competição

Kristen Stewart em Cannes a 16 de maio de 2025

Cannes tende a atrair públicos solidários, com amantes do cinema e membros da indústria a aplaudir entusiasticamente os filmes de pé, o que pode durar vários minutos.

Mas a competição é forte. E o filme de Johansson está a concorrer a prémios na secção secundária Un Certain Regard, destinada a realizadores promissores, que este ano também inclui os filmes de Kristen Stewart e Harris Dickinson.

Dickinson, a estrela de 28 anos de "Babygirl", pediu à imprensa que fosse "gentil" ao revelar "Urchin", um filme comovente sobre uma pessoa que dorme mal em Londres.

“É o meu primeiro filme, portanto se não gostarem, digam-me com boas maneiras”, disse antes da estreia.

As avaliações iniciais foram positivas.

A Bíblia do cinema que é Variety, disse que "se pode aprender muito sobre um ator quando faz a sua estreia na realização. Para o bem ou para o mal, isso revela como se vê enquanto artista".

No caso de Dickinson, a sua estreia no realismo social, que tem ecos do trabalho do veterano cineasta britânico Mike Leigh, foi "absolutamente eficaz", disse a publicação especializada.

Hollywood tem um longo historial de atores de primeira linha que se voltam para a realização, incluindo os vencedores de Óscares Kevin Costner, Clint Eastwood, Mel Gibson e George Clooney.

No entanto, Greta Gerwig, que se destacou à frente das câmaras antes de atingir o grande sucesso na realização com o sucesso de "Barbie" em 2023, é uma das relativamente poucas atrizes a fazer a transição.

Harris Dickinson no Festival de Cannes a 17 de maio de 2025

No domingo, a grande atriz australiana Nicole Kidman lamentou como o número de mulheres a dirigir grandes sucessos de bilheteira ainda é “incrivelmente baixo”.

Falando à Variety, Stewart foi honesta sobre a sua luta para encontrar financiamento para o seu filme “The Chronology of Water”, que é um exame contundente sobre abuso sexual infantil.

A atriz disse que era “quase impossível” recolher dinheiro para um filme que fosse uma ideia original e não baseada num género comprovado ou numa saga que já exista.