O Festival de Cinema de Cannes adicionou um novo filme com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, além da primeiro longa-metragem de Kristen Stewart como realizadora, à sua lista de títulos que estrearão no próximo mês na Riviera Francesa.

A cineasta norte-americana Lynne Ramsay ("Precisamos Falar Sobre o Kevin") foi selecionada para a competição principal pela Palma de Ouro com o seu thriller "Die My Love", protagonizado por Lawrence e Pattinson.

O iraniano Saeed Roustaee também vai concorrer ao prémio principal com o seu mais recente trabalho, "Mother and Child", três anos após a exibição de "Os Irmãos de Leila" em Cannes, que o levou a ser condenado a seis meses de prisão no seu país.

Dos 21 filmes na competição principal deste ano, sete foram dirigidos por mulheres, o maior número de sempre.

O festival também garantiu a estreia mundial do primeiro filme dirigido por Kristen Stewart — "The Chronology of Water" — que será exibido na competição secundária "Un Certain Regard".

O filme acompanha uma jovem "que cresce num ambiente devastado pela violência e pelo álcool" e que encontra "refúgio na literatura", segundo os seus produtores.

Stewart enfrentará a também atriz e realizador norte-americana Scarlett Johansson, cuja primeira produção, "Eleanor the Great", também foi selecionada para a mesma secção, que destaca talentos emergentes.

O Festival também exibirá, numa sessão à meia-noite, "Honey Don't!", o segundo filme de Ethan Coen, dirigido sem o seu irmão Joel, protagonizado por Margaret Qualley, que deixou uma marca duradoura em 2024 com "A Substância".

Cannes também prestará homenagem a um dos mais antigos do cinema francês, o ator e realizador de comédia Pierre Richard, de 90 anos, exibindo o seu filme mais recente, o primeiro em quase trinta anos, "L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme", com estreia prevista para o final de setembro.

A favorita do cinema francês Juliette Binoche, vencedora de prémios de representação em Cannes, Berlim e nos Óscares, presidirá ao júri que avaliará os filmes em competição que concorrem à cobiçada Palma.

A programação de 2025, com 21 filmes, inclui alguns dos favoritos do circuito de festivais de grande sucesso, como Wes Anderson, Jafar Panahi, os irmãos Dardenne e o veterano cineasta independente americano Richard Linklater.