Aos 38 anos e a trabalhar na indústria desde os nove, Scarlett Johansson tem uma longa e distinta carreira.

Mas questionada pela revista The Hollywood Reporter (THR) na antestreia em Nova Iorque do seu novo filme "Asteroid City" sobre um ator com quem ainda não coincidiu num filme, a atriz respondeu de imediato que Tom Cruise está no topo da sua lista.

"Adoraria trabalhar com Tom Cruise", revelou na passadeira vermelha no passado dia 13, acrescentando que alguém propor uma ideia que juntasse os dois num filme.

O que é foi uma rápida resposta nas muitas que se dão à imprensa atingiu outra dimensão porque o visado respondeu uma semana depois, na antestreia mundial de "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um".

"Ela é espantosa", elogiou Tom Cruise em Roma esta segunda-feira à mesma THR quando lhe mostraram as imagens.

"Trata-se de uma grande atriz e uma estrela de cinema", continuou.

À pergunta sobre se era possível vierem a trabalhar juntos, a estrela de "Missão Impossível" deu uma resposta fiel à sua imagem: "Sim. Vai acontecer. Sem dúvida".

E aprofundou o tema: "Ando a ver a carreira dela a sua vida toda. É extremamente talentosa, muito carismática. Seria divertido. Ela conseguiria fazer tudo. Comédia, drama, ação, suspense. Ela é alguém que realmente te atrai no ecrã, em câmara. Portanto, com certeza, vai acontecer".