Vencedor de dois Óscares, Sean Penn colocou Tom Cruise ao seu nível como ator.

"Ele é um tipo que procura a excelência a um nível altíssimo", respondeu no 'podcast' de Louis Theroux à pergunta sobre aqueles que considera os seus pares (via Deadline).

Penn diz que ainda mantém uma relação muito amigável com Cruise: os dois trabalharam juntos em "O Clarim da Revolta" (1981) no início das carreiras.

A poucos dias da estreia do oitavo "Missão Impossível", o entrevistado reconheceu logo que as carreiras seguiram rumos muito diferentes.

“Agora, eu percebo que as pessoas apreciam certos tipos de filmes mais do que outros, mas este é um ator muito bom e também um profissional extraordinariamente dedicado. Quer se goste ou não, aqueles filmes não são feitos a esse nível sem alguém extraordinário por trás, e ele é o elo comum entre muitos deles para que não seja ele. Não é por acaso”, notou.

Sean Penn foi ainda mais longe, dizendo que "ele é provavelmente o melhor duplo no mundo do cinema em termos de capacidades e do que consegue fazer com elas e talvez o mais experiente em certas coisas, porque coreografam coisas para ele fazer que ninguém jamais teve condições de testar com outro duplo, portanto ele provavelmente aprimorou tudo. Incrível.”

Louis Theroux interviu nessa altura com um "peço desculpa a todos os duplos que existem".

Respondeu Sean Penn: “Gostaria de pensar que eles provavelmente festejam um tipo assim. Faz com que todo o género, que é o que mais exige dessas capacidades, crie mais empregos. Tenho certeza de que ele também teve um treino muito bom com duplos excepcionais”.