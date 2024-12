O fim de semana da temporada natalícia nos cinemas da América do Norte viu dois filmes a lutar pela supremacia nas bilheteiras e ambos emergindo a reivindicar o primeiro lugar.

Misturando técnicas de cinema de imagem real com imagens fotorrealistas geradas por computador, "Mufasa: O Rei Leão", da Disney, prevaleceu nos cinco dias desde o dia de Natal até domingo, com uma receita estimada de 63,8 milhões de dólares (61,11 milhões de euros, à cotação do dia), informou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

Mas a comédia de ação da Paramount Pictures "Sonic 3: O Filme", que arrecadou 59,9 milhões de dólares no mesmo período, ficou em primeiro lugar no tradicional período de sexta-feira a domingo, com38 milhões de dólares (36,4 milhões de euros), para os 37,1 milhões da produção da Disney.

No geral, o fim de semana festivo gerou valores "grandes, embora não recordes" de bilheteira, disse o analista David A. Gross, acrescentando que "os próximos sete dias devem ser excelentes".

Com estreia portuguesa marcada para 2 de janeiro, a chegada aos cinemas da América do Norte do novo filme de vampiros “Nosferatu”, da Focus Features, também registou números impressionantes, com 40,3 milhões de dólares para o período de cinco dias e 21,2 milhões para o fim de semana de três dias.

Gross chamou a isto 'uma excelente estreia para um novo filme de terror' - uma nova versão do clássico mudo de 1922 inspirado no romance "Drácula" de 1897 - e observou que as reações dos críticos são excelentes. A previsão para o fim de semana prolongado era de 25 milhões e o estúdio diz que 40% dos espectadores compraram os bilhetes no dia anterior.

O elenco inclui Bill Skarsgard, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe e Nicholas Hoult.

Descendo para o quarto lugar, a fantasia musical da Universal "Wicked", protagonizada por Cynthia Erivo e Ariana Grande, arrecadou mais 31,7 milhões de dólares em cinco dias (19,5 milhões nos três). A sua bilheteira global chegou aos 634 milhões de dólares, superando "Mamma Mia!" (2008) como o maior sucesso comercial nas adaptações dos palcos ao cinema.

Já a animação "Vaiana 2", também da Disney, teve uma bilheteira de 28,3 milhões de dólares para cinco dias (18,2 milhões para três), mantendo-se entre os cinco primeiros filmes pela quinta semana consecutiva. O total global chegou aos 882,5 milhões e parece agora menos provável que consiga chegar à mítica meta dos mil milhões.

Entretanto, "A Complete Unknown", da Searchlight Pictures, com Timothée Chalamet a interpretar um enigmático Bob Dylan durante os anos vertiginosos que impulsionaram o cantor e compositor do anonimato à fama mundial, arrecadou uns sólidos 23,3 milhões de dólares para cinco dias (11,6 milhões para três). O próprio Dylan descreveu Chalamet como um “ator brilhante” e a estreia portuguesa será a 30 de janeiro, altura em que se espera que o ator seja uma das vários nomeações do filme aos Óscares.