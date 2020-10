Afinal, Jared Leto terá a sua oportunidade de voltar a interpretar o Joker.

A imprensa especializada norte-americana confirmou que o ator está atualmente a filmar novas cenas com Ben Affleck, Ray Fisher e Amber Heard para a nova versão de "Liga da Justiça", que será lançada pela HBO Max em 2021.

Após uma longa campanha de pressão dos fãs, a plataforma avançou com o financiamento para regressar à produção e a conclusão de muitas cenas inacabadas do que se irá chamar "Zack Snyder’s Justice League", uma minissérie de quatro episódios com a versão originalmente pensada pelo realizador.

"Liga da Justiça" era o muito aguardado encontro de Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, Aquaman, Flash e Cyborg (super-heróis do Universo Cinematográfico DC Comics), mas Zack Snyder teve que abandonar a rodagem antes do fim por causa de uma tragédia familiar e supostamente deu a bênção para que fosse terminado por Joss Whedon (o realizador de "Vingadores").

A versão que chegou aos cinemas em 2017 deixou muitos fãs zangados, com críticas à história banal, efeitos especiais de segunda gama, refilmagens e dois realizadores com visões claramente diferentes: segundo o próprio filho de Zack Snyder, o estúdio terá exigido várias alterações e mais humor na história, além de uma duração de duas horas, o que levou a que muitas cenas ficassem de fora, nomeadamente as da origem do Aquaman (Jason Mamoa).

E, afinal, a "bênção" entre realizadores foi um compromisso para não tornar mais tóxico o ambiente à volta do filme: em julho deste ano, Zack Snyder não escondeu os planos para a sua versão, destacando-se os de não ter qualquer intenção de aproveitar nada do que foi feito por Joss Whedon.

"Não há qualquer possibilidade no mundo de usar uma imagem que tenha sido feita depois de ter abandonado o filme. Destruiria o filme, deitava-lhe fogo antes de usar um único plano que não tenha filmado. Esse é um facto inultrapassável", explicou às entrevistadoras de um dos painéis da versão virtual da Comic-Con de São Diego.

O regresso de Jared Leto é considerado surpreendente após o desentendimento com a Warner, o estúdio original de "Liga da Justiça" (a HBO Max pertence ao mesmo grupo), por causa da decisão de avançar com Joaquin Phoenix para outra versão de Joker.

Nessa altura, o The Hollywood Reporter (THR) avançou que vários fontes diziam ter chegado ao fim os dias de Jared Leto como o Joker, principalmente após o impacto de Joaquin Phoenix, que ganhou o Óscar.

Vale a pena recordar que Jared Leto investiu muitos meses a preparar a sua versão da personagem para "Esquadrão Suicida" com a promessa que depois seria protagonista de um filme sobre o Joker, mas segundo o THR, o estúdio não ficou entusiasmado e o realizador David Ayer deixou a personagem apenas com 10 minutos no filme.

Nas entrevistas com a imprensa, Leto, que tinha sido creditado como protagonista, referiu várias vezes que muitas das suas cenas tinham sido cortadas.

A personagem já não entrou em "Birds of Prey", o "spinoff" de "Esquadrão Suicida" centrado na namorada do Joker, Harley Quinn, papel de Margot Robbie, nem na reinvenção de "Esquadrão Suicida" de James Gunn, que chega aos cinemas no verão de 2021.