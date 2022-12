Após o sucesso surpreendente do primeiro "Knives Out: Todos São Suspeitos" nos cinemas no outono de 2019, a Netflix "abriu os cordões à bolsa" e em abril de 2021 chegou a um acordo considerado histórico de 450 milhões de dólares para ter os direitos para duas sequelas e mais 40 milhões pela produção da primeira..

Agora, a plataforma começa a ver os resultados do grande investimento e sem surpresa, a estreia de "Glass Onion: Um Mistério Knives Out conquistou a liderança dos filmes mais vistos.

Segundo os dados oficiais, foram 82,1 milhões de horas de visualizações na semana de 19 a 25 de dezembro, apesar de apenas ter estado disponível nos últimos três dias.

A uma grande distância, ficou a segunda semana de exibição do documentário "The Volcano: Rescue from Whakaari", com 25,11 milhões de horas.

Dividindo as horas pelos 139 minutos de duração de "Glass Onion", a Netflix estima que 35 milhões de subscritores viram a nova investigação do detetive Benoit Black interpretado por Daniel Craig na luxuosa propriedade privada de uma ilha grega, onde estavam convidados como Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline e Kate Hudson, entre outros.

Se "Glass Onion" foi um bom investimento ainda está por determinar: se parece certo que chegará pelo menos ao décimo lugar no ranking dos filmes originais mais vistos da Netflix, onde está "A Banca dos Beijos 2", com 209,25 milhões de horas visualizadas, será preciso mais para desalojar a liderança de "Aviso Vermelho", com 364,02 milhões.

Para o ranking, são contabilizadas as audiências dos primeiros 28 dias.

TRAILER LEGENDADO "GLASS ONION: UM MISTÉRIO KNIVES OUT".