Após as nomeações para os prémios dos sindicatos dos atores e dos realizadores conhecidas ao longo da semana, faltavam as dos produtores.

Anunciadas esta sexta-feira, as escolhas do 800 membros do Producers Guild of America (PGA) reforçam as das suas congéneres: depois do último verão, o fenómeno "Barbenheimer" domina a temporada de prémios.

"Barbie" e "Oppenheimer" juntam-se a "American Fiction", o francês "Anatomia de uma Queda", "Assassinos da Lua das Flores", "Os Excluídos", "Maestro", "Pobres Criaturas", "Vidas Passadas" e "A Zona de Interesse" na corrida para Melhor Filme naquele que é considerado um dos indicadores mais importantes e fiáveis do que será a corrida aos Óscares, cuja votação para escolher todos os nomeados está a decorrer até à próxima terça-feira (16): os PGA e a Academia partilham muitos dos eleitores e também o processo de votação.

Há um ano, oito dos nomeados nos PGA concorreram ao Óscar de Melhor Filme e as duas organizações coincidiram no vencedor 15 vezes nos últimos 20 anos, incluindo da última vez com "Tudo em todo o Lado ao Mesmo Tempo".

Concorrem para Melhor Longa-Metragem de Animação "Elemental", "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", "O Rapaz e a Garça", "Super Mario Bros. - o Filme" e "Tartarugas Ninja: Caos Mutante".

Nos 18 anos em que existe a categoria, PGA e os Óscares coincidiram 14 vezes e nas últimas oito de forma consecutiva, incluindo com o recente "Pinóquio de Guillermo del Toro".

Nos programas de televisão, os produtores nomearam "The Crown", "The Diplomat", "The Last of Us", "The Morning Show" e "Succession" para melhores séries em drama; "Barry", "The Bear", "Homicídios ao Domicílio", "Jury Duty" e "Ted Lasso" para melhores séries de comédia.

Os vencedores serão conhecidos durante uma cerimónia a 25 de fevereiro. Os Óscares serão a 10 de março.