O trailer oficial de "Sorri 2" foi divulgado esta terça-feira, em contagem decrescente para o regresso do fenómeno de terror aos cinemas a 17 de outubro.

Foi a partir de uma curta-metragem que fez em 2020 que o argumentista e realizador Parker Finn propôs um desafio na sua estreia nas longas-metragens: um 'thriller' de terror psicológico onde o sorriso era uma representação do mal.

O resultado foi "Sorri", centrado numa médica (Sosie Bacon) que começava a viver momentos assustadores que não conseguia explicar depois de testemunhar um bizarro e traumático incidente envolvendo uma paciente.

Inicialmente produzido para streaming e com um orçamento de apenas 17 milhões de dólares", o filme tornou-se um fenómeno de popularidade nos cinemas entre setembro e outubro de 2022, arrecadando mais de 215 milhões nas bilheteiras a nível mundial.

Sem surpresa, foi dada luz verde a Parker Finn para avançar com a sequela, regressando o ator Kyle Gallner e um novo elenco com Naomi Scott ("Aladdin"), Lukas Gage ("The White Lotus", "Euphoria") e Rosemarie DeWitt ("La La Land", "Poltergeist"), entre outros.

"Prestes a embarcar numa nova digressão mundial, a sensação pop mundial Skye Riley (Naomi Scott) começa a experienciar acontecimentos cada vez mais aterradores e inexplicáveis. Subjugada pela escalada de horrores e pelas pressões da fama, Skye é forçada a enfrentar o seu passado sombrio para recuperar o controlo da sua vida antes que esta se descontrole", resume a sinopse oficial.

TRAILER LEGENDADO.



A operação de marketing foi levada muito a sério pelo estúdio: Skye Riley tem uma conta oficial no Instagram onde os fãs podem saber 'as últimas notícias' enquanto 'se prepara para embarcar numa nova digressão mundial'.