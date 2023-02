Dave Bautista vai ter em 2023 um ano muito importante na sua carreira, primeiro com o papel com mais diálogos até agora em "Batem à Porta", de M. Night Shyamalan, já nos cinemas, seguido da despedida do Universo Cinematográfico Marvel como Drax em "Guardiões da Galáxia Vol. 3" e um papel maior na sequela de "Dune".

Apesar do físico imponente mais talhado para as personagens de ação, a antiga estrela do wrestling profissional (WWE) também tem procurado afirmar-se nas comédias, como "Stuber" (2019), "O Meu Espião" (2020) e até "Glass Onion: Um Mistério Knives Out".

Agora, a esperança é a de fazer uma comédia romântica... se aparecem propostas.

"Sei que não sou o vosso típico protagonista de comédias românticas", disse numa entrevista ao Page Six.

"Não sou muito refinado. Mas olho para o espelho e digo 'Sou assim tão pouco atraente?'. Existe algo tão desagradável em mim que me exclui desses papéis?'", continuou.

"Não sei. Nunca me chegou nada. Nunca tive uma proposta para fazer uma comédia romântica. Ainda tenho grandes esperanças. Vou continuar à procura", prometeu.