Sylvester Stallone é mais uma das estrelas de "The Suicide Squad", a sequela de "Esquadrão Suicida".

A novidade foi avançada pelo realizador James Gunn e subsequentemente pelo próprio ator, que assim voltam a trabalhar juntos após "Guardiões da Galáxia Vol. 2".

"Adoro sempre trabalhar com o meu amigo Sylvester Stallone e o nosso trabalho hoje em 'The Suicide Squad' não foi excepção. Apesar do Sly ser uma icónica estrela de cinema, a maioria das pessoas não faz ideia do ator espantoso que é este tipo", escreveu Gunn nas redes sociais.

Uma vez que a rodagem terminou no final de fevereiro e o realizador tinha partilhado que estava a montar o filme em casa durante a pandemia, especula-se que Stallone vai ser a voz de King Shark, um supervilão da DC Comics.

O novo filme foca-se em novas personagens, mas inclui intérpretes do primeiro filme como Margot Robbie (como Harley Quinn), Jay Courtney, Viola Davis e Joel Kinnaman, juntamente com novas caras como Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi, Michael Rooker, Taika Waititi, Nathan Fillion ou a portuguesa Daniela Melchior, que vimos em "Parque Mayer" e que aqui se estreia em grandes produções de Hollywood no papel da personagem Ratcatcher.

O filme tem estreia agendada para agosto de 2021 e já existem primeiras imagens oficias dos bastidores.

Veja o vídeo de bastidores de "Esquadrão Suicida":