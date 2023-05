Sylvester Stallone vai regressar para a sequela de "Assalto Infernal", um dos seus melhores filmes dos anos 1990 que cruzava ação e alpinismo.

Com o título original de «Cliffhanger», o filme de ação realizado em 1993 por Renny Harlin colocava o ator como Gabriel “Gabe” Walker, um alpinista angustiado por não ter conseguido evitar a morte de uma amiga forçado a agir quando um grupo de foras-da-lei, liderados por um vilão interpretado por Jon Lithgow, não olhavam a meios para recuperar três malas cheias de dinheiro nas Montanhas Rochosas, incluindo eliminar reféns. No elenco destacavam-se ainda Michael Rooker e Janine Turner.

Não se sabe a história do argumento escrito por Mark Bianculli (da série "Hunters") a não ser que regressa a personagem ao ator.

O novo projeto vem de Neil Moritz (produtor da saga "Velocidade Furiosa") e tem o envolvimento da produtora de Stallone: o realizador será Ric Roman Waugh (do filme de ação "Assalto ao Poder", com Gerard Butler).

"Crescer com os maiores filmes de ação dos anos 80 e 90, trabalhando eu próprio em muitos deles, 'Cliffhanger' foi de longe um dos meus espetáculos favoritos. Estar ao comando do próximo capítulo, escalando os Alpes italianos com a própria lenda, Sylvester Stallone, é um sonho tornado realidade. Vai ser um grande desafio levar esta franquia a novos patamares, uma responsabilidade que não tomo de ânimo leve", disse Waugh no comunicado oficial.

Moritz destacou: "Nunca esquecerei a emoção que senti ao ver Sylvester Stallone em 'Cliffhanger'. Estou incrivelmente entusiasmado por trabalhar com ele e Ric Waugh para continuar a história de Gabe Walker e apresentar esta história icónica a uma nova geração de cinéfilos em todo o mundo"

Não há datas de produção ou estreia.