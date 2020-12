Antes de ver os tios serem assassinados e decidir acompanhar Obi-Wan Kenobi numa viagem pela galáxia, Luke Skywalker era apenas um adolescente imaturo que sonhava juntar-se aos amigos na Academia e fugir de Tatooine e do seu destino como agricultor.

De facto, o seu maior problema no início do primeiro "Star Wars", de 1977, era ter de limpar antes do jantar os dois androides que o tio Owen tinha acabado de comprar aos Jawas em vez de ir buscar uns "conversores de potência" à oficina Tosche.

"Podes desperdiçar tempo com os teus amigos quando as tuas tarefas estiverem concluídas", respondia-lhe o tio por volta dos 18 minutos do filme.

Luke acabou por nunca ir à Tosche pois R2-D2 fugia pouco tempo depois, desencadeando os acontecimentos que marcariam a transformação de Luke em Jedi e personagem mítica da saga.

Muito tempo mais tarde, 43 anos, Luke Skywalker finalmente foi à Tosche Station buscar os tais "conversores": o ator Mark Hamill partilhou a prova nas redes sociais, acompanhada de um "mais vale tarde do que nunca" e riscando assim mais um desejo da sua lista.

Numa entrevista em 2018, o ator explicou que a frase foi improvisada durante a rodagem para reforçar a imaturidade inicial de Luke Skywalker antes da sua evolução.

"Mesmo na época foi constrangedor [...] Mal eu sabia que me iria assombrar durante décadas", recordava.