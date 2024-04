À atenção dos fãs de Star Wars: "A Ameaça Fantasma" vai regressar aos cinemas e desta vez não é só nos EUA.

A pretexto do "Dia de Star Wars", o inconfundível "May the 4th", a Lucasfilm anunciou a celebração do 25.º aniversário do "Episódio I", o primeiro da segunda trilogia, com um relançamento nos cinemas. Os bilhetes vão estar à venda nos locais habituais.

As sessões serão apenas no fim de semana de 4 e 5 de maio e com um 'extra': um clip exclusivo sobre "Star Wars: A Acólita", a próxima série do Disney+ que chega a 4 de junho e se passa aproximadamente 100 anos antes de “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma”.

Primeiro filme "Star Wars" em 16 anos, "A Ameaça Fantasma" estreou originalmente nos cinemas em maio de 1999.

Realizado por George Lucas e com Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Ahmed Best, Ian McDiarmid, Anthony Daniels, Kenny Baker e Pernilla August, a história mostrava como um Mestre Jedi chamado Qui-Gon Jinn e o seu aprendiz Obi-Wan Kenobi encontram um jovem escravo com invulgares poderes que pode trazer equilíbrio à Força: Anakin Skywalker, o futuro Darth Vader.

VEJA O TRAILER LEGENDADO DO RELANÇAMENTO.