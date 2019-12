Muitos fãs "Star Wars" de Rose Tico estão em força nas redes sociais a criticar o realizador J.J. Abrams e a Lucasfilm pelo forma como a personagem foi tratada no novo filme.

Interpretada por Kelly Marie Tran, a mecânica que se juntava a Finn (John Boyega) e mais tarde Poe (Oscar Isaac), descobrindo o seu verdadeiro destino, foi uma das grandes revelação do "Episódio VIII: Os Últimos Jedi" (2017).

O filme parecia apresentar Rose como uma das peças-chave de um movimento de resistência a renascer das cinzas e tornou-se uma das preferidas dos fãs, ainda que alguns tenham criticado a história pouco desenvolvida.

Uma minoria muito ativa, formada principalmente por homens, dedicou-se ainda a abusos contra a atriz tanto por ser mulher como pela origem asiática, o que a levou a limpar completamente a sua página Instagram: desde dezembro de 2017 que os seus seguidores encontram zero imagens e a mensagem "Com medo, mas fazendo à mesma".

Depois de todos os dramas dentro e fora do ecrã, muitos ficaram desiludidos ao descobrir que Rose está à margem da ação, praticamente no papel de uma analista, no novo "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker".