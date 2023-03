Ao mesmo tempo que ficou disponível a terceira temporada de "The Mandalorian" no Disney+, continua a má sina de "Star Wars" no cinema.

Duas fontes confirmaram à revista Variety que deixou de estar em desenvolvimento ativo na Lucasfilm um projeto sem título da autoria de Kevin Feige, presidente dos estúdios Marvel.

O projeto ainda deu sinais de vida em maio do ano passado com a contratação de Michael Waldron (argumentista de "Loki" e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura"), mas Feige "desviou-o" cinco meses mais tarde para escrever o ambicioso "Avengers: Secret Wars".

Entre esse projeto e mais 19 em preparação para os cinemas e streaming nos próximos quatro anos, a Variety diz que os compromissos de Feige com o Universo Cinematográfico vão mantê-lo afastado de "Star Wars" durante esta década.

Anunciado no Investor Day da Disney a 10 de dezembro de 2020 com a ambição de levar "a saga para a futura era da galáxia", em novembrod e 2021 a Lucasfilm também retirou da agenda de estreias a 22 de dezembro de 2023 "Rogue Squadron", um filme focado numa nova geração de pilotos dos esquadrões que estava a ser preparado por Patty Jenkins ("Mulher Maravilha").

Oficialmente, a expectativa era que o projeto pudesse ser retomado após a realizadora libertar a agenda ocupada com "Mulher-Maravilha 3" e um novo filme sobre Cleópatra, ambos com Gal Gadot, mas a Variety diz que não está em desenvolvimento ativo mesmo depois do filme da DC ter sido cancelado em dezembro de 2022.

Rian Johnson (que dirigiu "Episódio VIII: Os Últimos Jedi") continua a dizer que ainda quer fazer a nova trilogia que foi anunciada em 2017 e Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, também disse publicamente que ele continua a ser desejado. Aqui, o impedimento para o futuro mais próximo é que as prioridades imediatas do realizador são os filmes "Knives Out" com Daniel Craig e a segunda temporada da série "Poker Face".

Foi o fracasso de bilheteira de "Han Solo: Uma História de Star Wars" em 2018 que levou Kathleen Kennedy a confirmar "um passo atrás" para avaliar o que foi feito antes de decidir o que vem a seguir.

A Disney mantém um filme "Star "Wars" na agenda de estreias para 19 de dezembro de 2025 e as fontes da Variety dizem que a Lucasfilm tenciona começar a revelar os seus planos numa convenção de fãs marcada para o fim de semana de 7 de abril em Londres.

Por agora, a Variety diz que o projeto que continua ativo é o do realizador e argumentista Taika Waititi "(Thor: Amor e Trovão"), sendo provável que também apareça à frente das câmaras.

Um outro, mas sem confirmação oficial, será da realizadora e produtora paquistanesa Sharmeen Obaid-Chinoy, vencedora de dois Óscares, com Damon Lindelof (“Watchmen”) e Justin Britt-Gibson (“Counterpart”) contratados para escrever o argumento em outubro do ano passado.

Recorde-se que os criadores da série "A Guerra dos Tronos" desistiram do muito badalado projeto para fazer a sua trilogia em outubro de 2019.