A Lucasfilm fechou contrato com Simon Kinberg para criar uma nova saga "Star Wars" para o cinema.

Para escrever e produzir uma nova trilogia com Kathleen Kennedy, a líder do estúdio, o Deadline confirmou que vem aí o produtor e argumentista de vários filmes "X-Men" (e realizador do último filme, "X-Men: Fénix Negra", de 2019), ligado ainda a títulos como "Mr. e Mrs. Smith" (2005), "Jumper" (2008), "Sherlock Holmes" (2009), "Guerra é Guerra" (2012), "Perdido em Marte" (2015) e "Quarteto Fantástico" (2015).

Kinberg já colaborou com a Lucasfilm como um dos criadores da série de animação "Star Wars Rebels" (2014-2918) e consultor em "Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força" (2015), o filme de J.J. Abrams que lançou a terceira trilogia.

A notícia diz que existem versões contraditórios sobre o que está a caminho: o jornalista ouviu que são os Episódios X a XII da saga Skywalker, mas fontes internas contestam a informação e garantem que será uma história completamente nova, tal como com os outros projetos que continuam em desenvolvimento no estúdio.

Em contraste com as séries disponíveis no Disney+, "Star Wars" continua a marcar passo no cinema desde a estreia de "Star Wars: A Ascensão de Skywalker" em dezembro de 2019: dos criadores de "A Guerra dos Tronos" a Rian Johnson (que dirigiu "Episódio VIII: Os Últimos Jedi"), Taika Waititi, Patty Jenkins, James Mangold, James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy ou Kevin Feige, projetos de vários realizadores e produtores entraram em desenvolvimento e ficaram pelo caminho ou estão rodeados de incerteza.

Simon Kinberg parece ser a resposta encontrada por Kennedy depois de, numa entrevista à Vanity Fair em maio de 2022, ter revelado que uma das razões para os atrasos da saga no grande ecrã é que faltam cineastas que se comprometam com a disponibilidade e exclusividade necessárias para o projeto.

Dando o exemplo do "compromisso exclusivo de longo prazo" de Jon Favreau e Dave Filoni para a série "The Mandalorian", a produtora contava: "Adoraria encontrar alguém no lado dos filmes que fizesse esse tipo de compromisso de longo prazo".

E especificou: "Quem quer que venha para o universo de 'Star Wars' precisa saber que é um compromisso de três, quatro, cinco anos. É isso que é preciso. Não se pode vir por um ano e filmar qualquer coisa e depois ir embora. Simplesmente, não funciona assim. Portanto, requer esse tipo de desenvolvimento".

Precisamente, a única informação segura é que o próximo filme para os cinemas será "The Mandalorian e Grogu", a versão de Jon Favreau para o grande ecrã da sua série do Disney+, atualmente em pós-produção e com estreia prevista para 22 de maio de 2026.