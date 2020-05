Fontes do estúdio Warner Bros. disseram à Variety que o regresso não será para filmar novas cenas para a nova versão de "Liga da Justiça" do realizador Zack Snyder que será lançada em 2021 na plataforma de streaming HBO Max, mas antes uma participação simbólica num dos próximos filmes do Universo Cinematográfico da DC, que tem no alinhamento "Aquaman 2" "O Esquadrão Suicida" e "The Batman".

Após a desilusão com "Liga da Justiça", circularam rumores de uma mudança estratégica das prioridades do estúdio, que passavam mais pela Mulher-Maravilha e Aquaman. A consequência prática seria que se estava "a fechar a porta para outras aparições do Super-Homem".

Em 2018, fontes do estúdio também revelaram ao The Hollywood Reporter que a hipótese mais realista para o Super-Homem seria um novo filme em 2021 e, nessa altura, seria demasiado tarde para contar com Henry Cavill.

A explicação: "É como o James Bond, após um certo percurso tem de se começar a procurar novos atores".

Na célebre entrevista à Men´s Health, o ator de 37 anos garantia que não ia desistir.

"Não vou estar quietinho no escuro enquanto estas coisas andam a circular. Não desisti do papel. Ainda há muito que tenho para dar ao Super-Homem. Muitas histórias para contar. Há muitas coisas profundas e reais sobre a honestidade da personagem em que quero entrar. Quero ser fiel às bandas desenhadas. Isso é importante para mim. Há muita justiça a fazer ao Super-Homem. A situação é: esperem para ver", explicou.