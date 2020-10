Jamie Foxx vai repetir o papel de Electro no terceiro filme "Homem-Aranha" com Tom Holland.

A notícia foi avançada pela publicação especializada The Hollywood Reporter (THR).

A ator foi o vilão que consegue manipular a eletricidade em "O Fantástico Homem-Aranha 2: O Poder de Electro" (2014), quando o super-herói era Andrew Garfield.

O THR descreve o regresso como uma surpresa pois volta a ligar os filmes atuais com os anteriores.

Isso aconteceu antes com J.K. Simmons, que regressou em "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019) como J. Jonah Jameson, que interpretara na trilogia com Tobey Maguire entre 2002 e 2007.

A diferença é que "O Fantástico Homem-Aranha 2" foi mal recebido pelos fãs e os críticos, o que, juntamente com a desilusão nas bilheteiras, acabou por abrir caminho para a Sony fazer um acordo com os estúdios Marvel para partilhar a personagem do Homem-Aranha.

Com isto, saiu Andrew Garfield e entrou Tom Holland, que se estreou com "Capitão América: Guerra Civil" (2016) no Universo Cinematográfico Marvel antes de aparecer como protagonista em "Homem-Aranha: Regresso a Casa" (2017).

O terceiro filme "Homem-Aranha, novamente realizado por Jon Watts, está previsto para 17 de dezembro de 2021, mas todas as datas correm o risco de ser alteradas por causa da pandemia.

A rodagem deverá arrancar este outono em Atlanta (EUA) e além de Tom Holland, devem regressar Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori.