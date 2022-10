É a grande surpresa no "campeonato" do cinema de terror deste outono: o maior sucesso nas bilheteiras será um filme que "apareceu do nada" chamado "Sorri" e não "Halloween: O Final".

O último capítulo da trilogia "Halloween" arrecadou 40,1 milhões de dólares nos cinemas americanos no último fim de semana e mais 17 milhões de 20 outros países.

Para os estúdios Universal e Blumhouse, a parceria voltará a dar lucro pois o orçamento ficou por uns responsáveis 30 milhões, mas o arranque nos EUA foi encarado como uma desilusão.

Apesar de ser apenas o sétimo filme a arrancar com mais de 40 milhões de dólares num mercado pós-pandemia, a expectativa era que chegasse pelo menos à estreia dos 49,4 milhões de anterior "Halloween Mata" (ambos foram lançados nos EUA ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma de streaming Peacock).

O novo filme terá sido prejudicado pelas reações dos críticos e dos espectadores, que apontam para uma despedida em tom menor de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode no confronto com o monstro Michael Myers: na trilogia, apenas o primeiro "Halloween" de 2018 teve críticas positivas.

TRAILER "HALLOWEEN: O FINAL".



Os analistas das bilheteiras acreditam que "Sorri" também teve um papel da desilusão: com 12,6 milhões de dólares, o outro filme de terror desta temporada ficou em segundo lugar no "box-office" americano ao terceiro fim de semana de exibição.

Inicialmente produzido para streaming e com um orçamento de apenas 17 milhões de dólares antes das despesas de marketing, o filme de 'thriller' de terror psicológico com atores pouco conhecidos onde o sorriso é uma representação do mal tem ultrapassado as expectativas desde a estreia com 22 milhões nas bilheteiras americanas há três semanas.

Ao contrário do que é habitual com o cinema de terror, as quedas nas receitas têm sido pequenas de fim de semana para fim de semana, o que revela o impacto do "boca a boca" positivo entre os espectadores.

Com um total de 71 milhões de dólares nos EUA e mais 66.4 do mercado internacional e ainda mais para arrecadar, a expectativa agora é que "Sorri" vá ser, pelo menos no mercado americano, o vencedor na competição entre os filmes de terror.

TRAILER "SORRI".