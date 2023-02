Daniel Scheinert & Daniel Kwan foram os grandes vencedores na cerimónia dos prémios da Associação de Realizadores de cinema, televisão e publicidade nos EUA (Directors Guild of America Awards, DGA), que decorreu este sábado à noite em Hollywood sem transmissão televisiva.

Numa surpresa, a dupla Daniels de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" bateu o favoritismo inicial de Steven Spielberg por "Os Fabelmans" e coloca-se na linha da frente para ganhar o Óscar na categoria a 12 de março, onde o filme lidera com 12 nomeações: nos 74 anos anteriores, apenas oito dos vencedores do DGA não conquistaram a seguir a estatueta dourada.

No ano passado, Jane Campion venceu os DGA por "O Poder do Cão" e a seguir o Óscar, que acabou por ser o único prémio conquistado pelo filme em 12 nomeações.

Foi apenas a terceira vez em 75 anos que ganhou uma dupla, depois de Robert Wise e Jerome Robbins por "West Side Story" (1961) e Joel Coen e Ethan Coen por "Este País Não é Para Velhos"(2007).

Concorriam também ao principal prémio do sindicato Joseph Kosinski por "Top Gun: Maverick", Todd Field por "Tár" e Martin McDonagh por "Os Espíritos de Inisherin".

Na corrida aos Óscares estão todos menos Kosinski, substituído por Ruben Östlund com "Triângulo da Tristeza".

Na categoria para os que se estreiam na realização das longas-metragens de ficção, criada em 2015, voltou ser premiada uma mulher: Charlotte Wells ("Aftersun") sucedeu a Maggie Gyllenhaal ("A Filha Perdida").

Concorriam outras três mulheres realizadoras, Alice Diop ("Saint Omer"), Audrey Diwan ("O Acontecimento") e Antoneta Alamat Kusijanovic ("Murina"), além de John Patton Ford ("Emily the Criminal").

Na categoria de Documentário, o prémio foi para Sara Dosa por "Fire of Love", também na corrida aos Óscares, contrariando o favoritismo neste categoria de Laura Poitras por "Toda a Beleza e a Carnificina". Concorriam ainda Matthew Heineman ("Retrograde"), Daniel Roher ("Navalny"), e Shaunak Sen ("All That Breathes").

Na frente televisiva e sem novos episódios de "Succession", que venceu o ano passado, o prémio nas séries de drama foi para Sam Levinson com "Euphoria", pelo episódio "Stand Still Like the Hummingbird".

Entre outros prémios nos programas de televisão, nas séries de Comédia foi premiado o ator Bill Hader pela realização do episódio "710N" da sua série "Barry".

Na categoria de Telefilme/Minissérie, o troféu da DGA foi para Helen Shaver pelo episódio "Who's There?", da minissérie "Station Eleven".

Nos programas de variedades, destacou-se outra vez um episódio de "Saturday Night Live".