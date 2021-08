Esta terça-feira, Taiwan afirmou que exigiu uma retificação à organização do Festival de Cinema de Veneza, que apresentaram dois filmes como obras de "Taipé Chinês", o nome da capital da ilha.

O documentário "The Night", do premiado cineasta Tsai Ming-liang, e o filme "The Falls", de Chung Mong-hong, foram apresentados no festival como obras de Taiwan. Porém, a organização mudou o nome no "site" oficial do evento devido a "protestos" das autoridades chinesas, declarou o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan.

O escritório de representação de Taiwan na Itália pediu uma retificação, que até agora permanece sem resposta, disse Kendra Chen, uma das chefes do departamento de Assuntos Europeus do ministério.

"Continuaremos a dialogar com os organizadores e exigiremos uma retificação para garantir que os nossos filmes não sofram repressão excessiva e nossa soberania não seja aniquilada", afirmou Chen, numa declaração à imprensa.

A 78ª edição do Festival de Cinema de Veneza decorrerá no início de setembro.

A agência France-Presse entrou em contacto com a organização para obter alguma reação sobre esta reclamação de Taiwan, que ficou sem resposta até agora.

Tsai Ming-liang, de origem malaia, é um dos realizadores taiwaneses mais reconhecidos internacionalmente. A sua longa-metragem "Ai qing wan sui" ["Vive L'Amour"] (1994) ganhou o Leão de Ouro em Veneza, e "Cães Errantes" conquistou o Grande Prémio do Júri em 2013.

Os artistas taiwaneses são, no entanto, frequentemente excluídos de competições internacionais ou obrigados a entrar com nomes considerados aceitáveis pelas autoridades chinesas.

No desporto, por exemplo, os atletas taiwaneses devem competir pela equipe "Taipé Chinês", como aconteceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

A China considera a ilha parte do seu território e ameaça usar a força se houver uma declaração formal de independência por parte de Taiwan.

O governo chinês também incentiva o isolamento diplomático e combate o uso da palavra "Taiwan", por temer que esse nome dê à ilha alguma legitimidade internacional.