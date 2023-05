Eis uma curiosidade para os fãs de cinema e em especial do realizador Quentin Tarantino: "morreu" Rick Dalton, o ator que inspirou a personagem interpretada por Leonardo DiCaprio no filme "Era Uma Vez em… Hollywood".

Com 90 anos, a informação foi partilhada pelo próprio Tarantino através das redes sociais do "Video Archives", o 'podcast' sobre filmes de culto em VHS e novos favoritos no cinema que apresenta com Roger Avary, o seu amigo de muitos anos e co-argumentista de "Pulp Fiction".

A emissão de terça-feira será “um episódio de evocação preparado pelo Quentin com alguns dos melhores papéis do Rick".

Com a sua famosa atenção aos detalhes e como parte do seu processo de escrever o filme de 2019, Tarantino escreveu as histórias completas das vidas e carreiras de Rick Dalton e do seu duplo Cliff Booth ao longo de décadas, que partilhou com DiCaprio e Brad Pitt.

Toda a mitologia à volta das personagens que misturava referências reais com ficção de Los Angeles e do mundo do cinema surgia em parte no primeiro livro do realizador, com o mesmo título do filme e lançado em 2021, onde a narrativa andava tanto para trás como para a frente em relação à história que decorria no verão de 1969.

Segundo o realizador, o seu terceiro livro, ainda inédito e intitulado "The Films of Rick Dalton", é escrito como se a personagem fosse real, abordando a sua carreira no cinema e televisão.

Rick Dalton é inspirado, numa fase inicial da carreira, pelo trajeto de Steve McQueen e depois por vários atores cuja carreiras perderam brilho nos anos 1960, como Ty Hardin, Tab Hunter ou Edd Byrnes. No entanto, a maior inspiração para DiCaprio foi o ator Ralph Meeker.

Nascido no "Midwest" dos EUA, Rick Dalton chegou a Los Angeles para seguir uma carreira em Hollywood e encontrou o sucesso como a estrela da série de western "Bounty Law", transmitida entre 1959 e 1963.

Seguiram-se vários papéis secundários no cinema até 1967, mas sem o mesmo impacto, acabou por regressar à TV como ator convidado em várias séries com papéis de vilão.

Dalton encontrou uma nova vaga de sucesso com convites para o cinema e TV após os acontecimentos vistos em "Era Uma Vez em… Hollywood" no verão de 1969, onde matou com um lança-chamas Susan "Sadie" Atkins, que pertencia à família de Charles Mason, receberem grande atenção da comunicação social.

No início dos anos 1980, "The Fireman", escrito com Cliff Booth e onde aparecia Ralph Meeker e um muito jovem Samuel L. Jackson, torna Dalton uma estrela dos filmes de ação feitos diretamente para os clubes de vídeo, produzidos em países como a Itália e Filipinas.

Em 1988, Dalton reformou-se e foi viver com a sua esposa Francesca Capucci para o Havai. Foi durante a realização de um festival de cinema local em 1996 que conheceu pela primeira vez Tarantino, então já o famoso realizador de "Cães Danados" e "Pulp Fiction".