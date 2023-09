Ela já domina a música, portanto agora vai a caminho da "Tinseltown": o filme documentário-concerto de Taylor Swift está prestes a dominar a temporada cinematográfica de outono, desafiando a hegemonia dos estúdios cinematográficos e consagrando o seu império empresarial.

A artista está a fazer uma pausa na sua digressão extremamente popular que começou em março: será retomada em novembro e durará até ao final do próximo ano, incluindo dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa, a 24 e 25 de maio.

No intervalo, a jovem de 33 anos chega ao grande ecrã: “Taylor Swift: The Eras Tour” tem lançamento previsto para 13 de outubro e num dia já bateu o recorde de pré-vendas nos EUA, com receitas de 37 milhões de dólares.

O filme pode ultrapassar os 100 milhões no seu fim de semana de estreia, disse Jeff Bock, analista da Exhibitor Relations, firma que monitoriza as bilheteiras.

“Acho que podemos estar a falar do maior filme do outono, o que é incrível”, disse à France-Presse, ainda que, por enquanto, apenas estejam previstas sessões nos EUA.

Swift optou por um lançamento pouco convencional, anunciando-o a menos de dois meses da estreia e trabalhando diretamente com a gigante das salas AMC, evitando a distribuição dos estúdios de cinema tradicionais.

E num sinal de que Hollywood - que está envolvida em prolongadas greves duplas de atores e escritores - teme a estreia de Swift, os estúdios adiaram as estreias de vários filmes nas mesmas datas, nomeadamente a de "O Exorcista: Crente".

Segundo o meio de comunicação especializado Puck, o orçamento do filme de Swift ficou entre os 10 e 20 milhões de dólares.

Ela vai ter direito a 57% das vendas de ingressos com a AMC, segundo a Billboard, uma proporção semelhante à que os estúdios normalmente receberiam. O restante irá para os cinemas, conforme o acordo.

“Não conheço nenhum artista hoje com esse tipo de influência”, disse Ralph Jaccodine, professor da Berklee College of Music.

A Eras Tour conta atualmente com 146 datas e alguns analistas prevêem que ultrapassará a marca simbólica dos mil milhões de dólares, um feito nunca alcançado até agora.

De acordo com a Pollstar, que monitoriza a indústria, cada concerto gera cerca de 13 milhões em receitas, o que colocaria a receita total em 1,9 mil milhões.

"Ousada"

Antes da sua digressão e filme, Swift atraiu atenção significativa - e encontrou um sucesso retumbante - ao regravar os seus primeiros seis álbuns, numa tentativa de controlar os seus direitos.

A decisão surgiu na sequência de disputas públicas com o magnata da indústria Scooter Braun, o seu antigo empresário, cuja empresa comprou a sua editora anterior e, assim, ganhou uma participação maioritária nos seus primeiros trabalhos.

Mais tarde, ele vendeu os direitos dessas gravações a uma empresa de capital privado.

A situação deixou Swift publicamente indignada: “Sinto que os artistas deveriam ser donos do seu trabalho”, disse em 2019.

“Ela é uma defensora vocal dos direitos dos artistas”, disse Jaccodine. "Ela construiu a sua própria marca."

Atualmente, Swift vale cerca de 740 milhões, segundo a Forbes, mas aproxima-se todos os dias de se tornar a primeira cantora a valer mil milhões apenas com base na sua música.

Antes dos seus esforços públicos para recuperar o controlo de seu trabalho, Prince, George Michael, Jay-Z e Kanye West também lutaram pelo controlo das suas 'masters' - material de origem única que dita como as músicas são reproduzidas e vendidas - mas ninguém chegou ao ponto de regravá-las completamente.

“Ela tem sido muito ousada em termos das estratégias que está disposta a seguir”, disse Carolyn Mary Sloane, economista na área do Trabalho da Universidade de Chicago. “Ela está disposta a seguir todos esses caminhos diferentes, um tipo de economia muito experiente, inteligente e estratégico.”

"Portanto, poderá vir a ver-se algumas mudanças em relação a outros artistas", notou.

A sensação pop Olivia Rodrigo, por exemplo, disse que garantiu o controle dos seus direitos de autor ao assinar o seu primeiro contrato, inspirada por Swift.

Taylor Swift adoçou os seus relançamentos com material de bónus e faixas inéditas – como a versão de 10 minutos de “All Too Well” – para deleite dos seus fãs fervorosos.

Fazer um evento para cada relançamento também lhe permitiu promover os seus primeiros trabalhos junto de fãs mais jovens, que talvez fossem menos versados ​nos seus períodos "Taylor Swift" e "Fearless".

Na mesma linha, o seu filme "The Eras Tour” concederá às "pessoas uma entrada no seu concerto”, mesmo que não tenham condições de pagar ou comparecer ao espetáculo ao vivo, disse Jaccodine.

Outros artistas lançaram filmes de concertos ou digressões nos cinemas; "Justin Bieber: Never Say Never", de 2011, teve o melhor desempenho nas bilheteiras norte-americanas até agora, com receita de 73 milhões de dólares.

Mas, segundo Bock, a indústria nunca viu “um filme como este cair no auge da popularidade de um artista, como veremos em outubro com Swift”.

“Isto abre um precedente”, disse. “E acho que é algo que outros artistas podem agora pensar.”

Bock, entretanto, acrescentou: "Talvez existe um punhado de artistas que provavelmente conseguiriam fazer isto."