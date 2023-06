Faz parte da história do "007" no cinema: um praticamente desconhecido Henry Cavill, então com 22 anos, foi um forte candidato ao papel de James Bond em 2005, mas foi considerado demasiado novo e os produtores optaram por Daniel Craig, que estava com 37 anos.

.

Esta foi a versão oficial, mas em novembro de 2019, o futuro Super-Homem no cinema acrescentaria numa entrevista à Men’s Health que a má forma física também terá contribuído para ser rejeitado pelo realizador de "007 - Casino Royale".

Mas Martin Campbell confirmou numa nova entrevista que o ator foi "tremendo" durante o seu teste e "estava em grande forma física".

"Ele parecia ótimo na audição. A sua atuação foi tremenda. E atenção, se o Daniel Craig não existisse, o Henry teria sido um excelente Bond. Tinha ótimo aspeto, estava em grande forma física... muito bonito, muito esculpido. Simplesmente parecia um pouco novo naquela altura", disse o realizador ao The Daily Express durante uma participação no London Action Festival.

O realizador, que também esteve envolvido na escolha de Pierce Brosnan para "007 - GoldenEye" (1995), desmentiu ainda o rumor de que o seu preferido era mesmo Henry Cavill em vez de Daniel Craig.

"Não estava a favorecer o Henry. A maneira como eles trabalham com Bond, e é incrível, é que, quando decidem sobre um ator e se faz o teste – no nosso caso, eram oito pessoas – é muito democrático. Sentamo-nos à volta de uma mesa, oito ou nove. Era eu e os produtores, a diretora de casting, etc., etc. E passa-se pelas oito pessoas e levanta-se a mão enquanto se fala sobre cada um e, finalmente, todos têm de ser unânimes na sua decisão, se percebe o que quero dizer", explicou ao jornalista.

Em setembro de 2020, Henry Cavill, então com 37 anos, a mesma idade de Daniel Craig quando foi escolhido, admitiu que "adoraria interpretar Bond".

A Martin Campbell não escapa a ironia de que pode ser demasiado tarde, já que o escolhido tem de se assinar contrato para "três filmes que ocupam seis anos da tua vida".

"Pela altura que o Daniel chegou ao ['007 - Sem Tempo Para Morrer'], estava realmente numa idade em que mais um teria sido demasiado velho para ele. Acho que eles [os atores] assinam para três Bonds, não tenho 100% de certeza sobre isso. Sei que, com o Pierce Brosnan, ele teve de assinar para três. Portanto, isto vai ocupar talvez uns seis anos da tua vida? Suspeito que o Daniel [tinha] o mesmo contrato. E o próximo tipo vai ter de fazer isso", esclareceu.

"O Henry tem 40 anos, portanto quando estiver despachado com o terceiro estará com 50 e qualquer coisa além disso são dois, três anos por Bond. O Henry está em boa forma, é um bom tipo. Saiu-se muito bem no teste, mas ironicamente era demasiado jovem", notou.