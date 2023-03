Chegou esta sexta-feira à Apple TV+ um filme chamado "Tetris", mas não se deixe enganar pelo título: Taron Edgerton não é um qualquer jogador mergulhado num mundo alternativo formado por formas geométricas coloridas.

Tal como "A Rede Social" era sobre a origem e implicações éticas do Facebook, "Tetris" é, afinal, um "biopic" em registo de 'thriller' que mergulha no mundo da intriga geopolítica por detrás da inacreditável história por detrás do icónico jogo dos anos 1980.

Recuando até 1988, Taron Edgerton é Henk Rogers, um empresário holandês de uma modesta empresa de software fundada no Japão à procura de um jogo com potencial para arrasar o mercado e o descobre no obscuro "Tetris", um grande sucesso na Rússia "escondido" pela Cortina de Ferro criado por Alexey Pajitnov.

Conseguir os direitos para o resto do mundo numa altura em que ainda existia a União Soviética e ter lidar com todas as entidades à volta da Guerra Fria e da Cortina de Ferro é a grande "aventura" recriada neste filme muito elogiado também pela interpretação de Nikita Yefremov como Alexey Pajitnov, e a presença de um elenco secundário com Toby Jones e Ayane Nagabuchi, entre outros.

