A Apple TV+ revelou esta terça-feira, dia 15 de abril, as primeiras imagens da nova série de drama policial “Smoke”, protagonizada e produzida por Taron Egerton e criada por Dennis Lehane. A temporada, composta por nove episódios, estreia-se a 27 de junho, com os dois primeiros episódios, seguindo-se novos episódios todas as sextas-feiras, até 8 de agosto.

Inspirada em acontecimentos verídicos, “Smoke” vai acompanhar um detetive perturbado e um enigmático investigador de incêndios enquanto seguem os rastos de dois incendiários em série.

Protagonizada por Taron Egerton, no papel do investigador Dave Gudsen, e por Jurnee Smollett, como a detetive Michelle Calderone, a série conta ainda com Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, a nomeada aos Emmy Anna Chlumsky, Adina Porter, Greg Kinnear e John Leguizamo.

A série de ficção é inspirada no aclamado podcast “Firebug”, da truth.media, apresentado por Kary Antholis, que é também produtor executivo.

Veja as primeiras imagens: