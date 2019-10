No currículo destacam-se ainda "O Bom Coração" (2009), "Looper - Reflexo Assassino" (2012), "Ruby Sparks - Uma Mulher de Sonho" (2012), "Raptadas" (2013), "12 Anos Escravo" (2013), "Love & Mercy" (2014), "Okja" (2017) e as minisséries "Guerra e Paz" (2016) e "Escape at Dannemora" (2018).

"The Batman" será realizado por Matt Reeves e é o primeiro filme com o super-herói como protagonista desde a trilogia de Christopher Nolan com Christian Bale.

No elenco, estão confirmados Zoe Kravitz como Catwoman e Jeffrey Wright no papel do comissário James Gordon, um dos aliados de Batman na cidade de Gotham.

A previsão é que "The Batman" seja o primeiro de uma nova trilogia e a rodagem vai começar em Londres a 13 de janeiro de 2020.

A chegada aos cinemas portugueses foi marcada para 24 de junho de 2021.