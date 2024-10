Colin Farrell é o protagonista de "The Penguin", prequela do filme "The Batman", que se estreou em setembro na Max. Veja no vídeo a conversa com o ator irlandês.

Continuando a saga de crime de "The Batman", o filme de 2022 realizado por Matt Reeves que apresentou Robert Pattinson como o novo anti-herói de Gotham, a série centra-se na personagem interpretada por Colin Farrell: o gangster Oz Cobb (também conhecido como Penguin) e a sua violenta ascensão no submundo da cidade. Criada por Lauren LeFranc (produtora de "Agents of S.H.I.E.L.D.") e com os primeiros capítulos realizados por Craig Zobel ("Obediência"), tem ainda Cristin Milioti ou Michael Kelly no elenco. O drama criminal da DC contará com episódios novos na plataforma todas as sextas-feiras até inícios de novembro.