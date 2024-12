A sequela de "The Batman" voltou a adiar a estreia nos cinemas , que já não será em outubro de 2026.

Na sexta-feira, o estúdio Warner Bros. divulgou uma nova agenda de estreias que revela o adiamento para 1 de outubro de 2027, cerca de cinco anos e meio depois do primeiro filme realizado por Matt Reeves com Robert Pattinson como o Cavaleiro das Trevas de Gothan City.

Para a data que ficou livre, 2 de outubro de 2026, o estúdio colocou um filme ainda sem título envolvido em secretismo protagonizado por Tom Cruise e realizado pelo vencedor de quatro Óscares Alejandro González Iñárritu ("Amor Cão", "Babel", "Birdman", "The Revenant").

“O Matt está empenhado em fazer o melhor filme possível e ninguém pode adivinhar com precisão quanto tempo um argumento levará para a ser escrito. Quando estiver finalizado, são cerca de dois anos para pré-produção, rodagem e pós-produção nos grandes filmes.”, justificou na rede social Threads James Gunn, co-presidente da DC Studios e realizador de "Guardiões da Galáxia" e do próximo "Superman", que chega aos cinemas em julho de 2025.

Em março, o estúdio já adiara o filme de outubro de 2025 para 2026, com fontes da DC Studios a garantirem então que a alteração estava apenas relacionada com as greves de argumentistas e atores que afetaram Hollywood durante vários meses em 2023.

Seguindo o exemplo de "O Padrinho" e do recente "Dune", o próximo filme vai chamar-se "The Batman - Parte II" e segundo a imprensa especializada, a rodagem só vai arrancar no terceiro trimestre de 2025.

Não existem mais detalhes oficiais sobre a história, mas Reeves revelou que o que se passou em "The Penguin", a série da Max baseada na personagem de Colin Farrell, iria conduzir diretamente à "Parte II".

O novo filme fará parte de um Universo chamado "DC Elseworlds", separado da continuidade oficial da nova visão "unificada" dos super-heróis do universo DC de Gunn e Peter Safra, co-presidente executivo da DC.