Tom Rhys Harries vai ser o protagonista de "Clayface", a próxima super produção do estúdio DC Studios liderado por James Gunn e Peter Safran, segundo a publicação especializada Deadline.

A seguir, a confirmação veio do próprio James Gunn.

"Após uma busca longa e incrivelmente cansativa, finalmente temos o nosso Clayface do DCU: Tom Rhys Harries. Tanto o Matt Reeves [o realizador de 'The Batman'] como eu ficámos impressionadíssimos com este tipo e mal podemos esperar que vocês vejam este filme", anunciou nas redes sociais.

Natural do País de Gales, a lista de créditos do ator britânico de 32 anos inclui papéis secundários nas séries "White Lines" e "Suspicion", e nos filmes "Operação Kandahar ", "The Gentlemen - Senhores do Crime" e no recente "O Regresso de Ulisses".

De facto, era o menos conhecido no grupo de finalistas para o cobiçado papel: a corrida competitiva envolveu compatriotas como Jack O’Connell ("Pecadores", "28 Anos Depois"), Tom Blyth ("A Balada dos Pássaros e das Serpentes"), Leo Woodall ("The White Lotus") e George MacKay ("1917").

Com estreia nos cinemas atualmente marcada já para 11 de setembro de 2026, o filme sobre o vilão de Batman será o terceiro a avançar no novo universo de super-heróis da DC: o primeiro é "Superman", do próprio James Gunn (nos cinemas a 10 de julho), seguindo-se "Supergirl", de Craig Gillespie (terminou a rodagem em maio e chega aos cinemas em junho de 2026).

A realização é de James Watkins ("O Lago Perfeito", "Não Fales do Mal") e a rodagem arranca este verão na Grã-Bretanha, sendo de esperar que mais atores do elenco sejam revelados nas próximas semanas.