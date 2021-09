O realizador Alan Taylor gostava de ter a oportunidade de mostrar qual era a sua versão de "Thor: O Mundo das Trevas", a exemplo do que conseguiu Zack Snyder com as quatro horas de "Liga de Justiça" para a HBO.

O filme que chegou aos cinemas em 2013 costuma estar na lista dos piores entre os 25 títulos do Universo Cinematográfico Marvel e o próprio Chris Hemsworth reconheceu que não era um fã do filme.

Patty Jenkins ("Mulher-Maravilha") foi a primeira escolha para o projeto em outubro de 2011, mas abandonou logo um mês depois por "diferenças criativas", que explicou no ano passado: "Não acreditava que podia fazer um bom filme do argumento com que estavam a pensar avançar".

O eleito acabou por ser Alan Taylor, que tinha um currículo no cinema de pouca expressão, mas vastíssima experiência em televisão, com alguns dos mais importantes episódios de séries como "Os Sopranos", "A Guerra dos Tronos", "Boardwalk Empire", "Roma", "Mad Men", "Lost" e "Deadwood".

O realizador Alan Taylor, com Tom Hiddleston e Chris Hemsworth

"Para mim, o processo não foi divertido", recordou o realizador numa nova entrevista após muitos anos a evitar o tema, mas agora a passar por um bom momento com o seu novo filme, o muito mais elogiado "Todos os Santos de Newark", uma prequela da série "Os Sopranos".

"Primeiro que tudo, tenho imenso respeito pelo Kevin Feige", salvaguardou, referindo-se ao presidente dos estúdios Marvel.

"Ele está a fazer algo que mais ninguém alguma vez fez antes e que ninguém pensou que era possível até ele fazê-lo. Agora, andam todos a tentar imitá-lo", acrescentou.

Porém, o realizador queixa-se que o filme que imaginou sofreu muitas alterações até chegar aos cinemas.

"Foquei toda a minha atenção em fazer um certo filme e depois foram tomadas decisões que o mudaram bastante durante a fase da montagem", recordou, acrescentando que o estúdio acabou por se afastar de um tom ao estilo de "A Guerra dos Tronos", a razão para o terem contratado.

"O meu arrependimento é que o filme que foi lançado tinha mudado bastante. Tenho um grande carinho por algumas das coisas que desapareceram da versão original. Havia uma espécie de encanto naquilo que era bonito para mim", explicou.

E se surgisse a possibilidade de lançar uma "versão de realizador", como aconteceu quando a HBO decidiu financiar a visão original de "Liga de Justiça"?

Alan Taylor não está à espera que Kevin Feige lhe vá dar essa oportunidade.

"Estava a torcer pelo Zack Snyder quando ele estava a fazer isso e a pensar, 'Será que ele vai conseguir? Isto é espantoso'. Acho que todos os realizadores estavam a torcer por isso. Adoraria fazê-lo. Podem imaginar isso? Darem-me os milhões de dólares que lhe deram a ele para voltar. Pois, não me parece que vá receber essa chamada", concluiu.