"Marty Supreme" vai ser o próximo projeto de Timothée Chalamet, 28 anos e uma das estrelas em quem mais se aposta para o futuro de Hollywood.

Descrito como uma história de ficção inspirada pelo lendário jogador profissional de ping pong Marty Reisman (1930-2012), este será o próximo filme original de Josh Safdie, que formava com o irmão Benny a célebre dupla de cineastas nova iorquinos "Safdie".

Após conquistar grande prestígio no circuito independente dos EUA com "Good Time" (2017) e "Diamante Bruto" (2019), momentos altos respetivamente nas carreiras de Robert Pattinson e Adam Sandler, os Safdie separaram-se artísticamente para seguir carreiras a solo, embora mantenham uma produtora para outros projetos.

Benny Safdie está a trabalhar em "The Smashing Machine", com Dwayne Johnson e Emily Blunt, e retomou a carreira como ator em títulos como "Oppenheimer", "Licorice Pizza" e a série "Star Wars" do Disney+ "Obi-Wan".

Para Chalamet, que acabou de fazer um filme sobre a juventude de Bob Dylan, trata-se de cumprir mais um sonho de carreira: o ator é um grande fã público dos irmãos, chegando a escrever um ensaio sobre "Diamante Bruto" para a revista Variety.

Apesar da separação, os irmãos continuam a trabalhar com o mesmo estúdio e distribuidor dos seus filmes em conjunto: a A24, a marca de grande prestígio ligado ao cinema do circuito independente que triunfou nos Óscares com "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

Foi a A24 que fez o anúncio oficial do projeto de Josh Safdie.