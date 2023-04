Apenas com o auxílio de uma bengala, Jeremy Renner teve uma receção apoteótica no programa "Jimmy Kimmel Live!" na segunda-feira à noite, na primeira entrevista a um programa do género desde o acidente com um limpa-neve que o deixou com várias fraturas no primeiro dia de 2023.

“Isto foi um golpe publicitário?”, perguntou o anfitrião noturno logo à chegada, com o ator a responder bem disposto "com certeza".

"Se havia alguma dúvida sobre quem era o Vingador mais duro, isso está resolvido agora, não é?", acrescentou Kimmel, mas Renner respondeu logo com Scarlett Johansson.

O MOMENTO DA CHEGADA.



"Foi uma maneira muito, muito má de começar o ano", disse Renner durante a parte da entrevista em que se recordou o acidente.

"Tive sorte de várias maneiras. Estou feliz por estar aqui", notou, confirmando que partiu "cerca de 35 ossos" como consequência de ter ficado por baixo do limpa-neve durante a tentativa de impedir que atropelasse o sobrinho de 27 anos.

Mas o limpa-neve "não atingiu qualquer vértebra, não atingiu nenhum órgão, o meu cérebro não inchou, nada como isso. A órbita ocular saltou, isso foi estranho, mas sim... tive muita sorte que nenhum dos órgãos tivesse sido atingido".

Kimmel recordou que o seu fígado também tinha sido perfurado, mas Renner respondeu que isso “não era perigoso”. E quando o apresentador perguntou por um colapso do pulmão, a resposta foi que estava tudo bem, "tenho outro".

Durante o período de recuperação, o ator confirmou o contacto de várias estrelas do Universo Cinematográfico Marvel, como Chris Evans "e a reação foi que me fez sentir que acho que realmente me magoei, posso não me safar desta".

"São péssimos atores, não conseguiram disfarçar que eu parecia horrível", brincou.

Além das visitas ao hospital, Paul Rudd também enviou um vídeo satírico Cameo (onde se pagam a celebridades para gravar mensagens personalizadas aos fãs) a desejar as melhoras a "Jerry" após o acidente com um "soprador de neve" e a deixar-lhe a sugestão de deixar a neve derreter na próxima vez.

O MOMENTO.



Ainda num registo leve, Kimmel perguntou qual foi a melhor coisa do que aconteceu.

"Não sei se foi a melhor, mas o meu primeiro pensamento consciente foi do género, ‘Caramba! A minha agenda está livre para o resto do ano!", responder o ator, brincando que "o meu ano estava bem apertado até ter sido esmagado".

E acrescentou que a estadia no hospital e a recuperação ajudaram-no a atingir vários objetivos: "Foi como uma resolução de Ano Novo, portanto perdi tipo nove quilos, deixei de fumar... foi a forma mais fácil de deixar de fumar".

O MOMENTO.