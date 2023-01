As últimas imagens de "Shazam! Fúria dos Deuses" era de julho do ano passado, mas foi divulgado um novo trailer na contagem decrescente para a estreia nos cinemas a 16 de março.

O realizador David F. Sandberg e os atores Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Asher Angel, e Adam Brody, entre outros, regressam na sequela do filme de 2019, em que Billy Batson e a sua família adotiva ainda estão a aprender a gerir a vida adolescente com a existência dos seus alter egos adultos dotados com poderes dos Deuses.

Após a chegada à Terra das filhas de Atlas em busca do que lhes foi roubado (papéis de Helen Mirren e Lucy Liu), as imagens revelam o caos da batalha para os super-heróis salvarem as suas vidas e o destino do mundo.

Rachel Zegler, a revelação da nova versão de "West Side Story”, de Steven Spielberg, é outra novidade no elenco.

TRAILER LEGENDADO.