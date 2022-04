Esta quinta-feira realizou-se a primeira projeção mundial de "Top Gun: Maverick", durante a CinemaCon, em Las Vegas, a convenção anual que reúne em Las Vegas os grandes nomes da indústria audiovisual e os proprietários das salas de cinema, apresentando a aguardada sequela a bordo de um avião bimotor.

A estreia do filme, que retoma a história da personagem "Maverick" e os "ases indomáveis" mais de três décadas depois da produção original, estava prevista para 2020, mas foi adiada várias vezes devido à pandemia: a Portugal chega a 26 de maio.

Famoso por executar muitas das acrobacias das suas personagens, Cruise apresentou o filme à indústria cinematográfica através de uma mensagem de vídeo gravada da fuselagem de um avião que sobrevoava a África do Sul, que não foi disponibilizada "online".

"Olá a todos, gostaria de estar aí com vocês. Desculpem o barulho", gritou Cruise, referindo-se ao barulho do motor e à ventania.

"Como podem ver, estamos filmando a parte final de 'Missão Impossível'", acrescentou.

"Tom faz tudo em velocidade máxima e ninguém pode pará-lo. Ele vai fazer as coisas, não importa o que aconteça", brincou na convenção o produtor Jerry Bruckheimer, que trabalhou no primeiro filme.

Os detalhes da história estão sob embargo até que o filme estreie oficialmente no Festival de Cannes, no próximo mês, mas "Top Gun: Maverick" recebeu uma onda de elogios nas redes sociais por parte dos jornalistas presentes no evento dos estúdios Paramount na CinemaCon.

Tony Scott, diretor do primeiro filme, morreu em 2012, mas Joseph Kosinki assumiu a sequela e disse que se inspirou em imagens disponíveis no YouTube gravadas em câmaras de ação por pilotos durante o seu treino na Marinha dos EUA.

"Mostrei-as ao Tom e disse-lhe que isto estava disponível gratuitamente na internet. Se não conseguirmos superar isso, não fará sentido fazer este filme. E ele concordou", recordou.

Com o apoio de engenheiros da Marinha, os cineastas instalaram seis câmaras nas cabines dos aviões. A sequela do filme de ação de 1986 contou com o acesso à secreta Estação de Armas Aéreas Navais de China Lake, no deserto de Mojave, Califórnia, disse o realizador.

As filmagens também contaram com a participação de Val Kilmer, que interpretou "Iceman", o rival de Maverick no filme original, e que perdeu a voz como resultado de um tratamento contra um cancro de garganta.

"Val sentiu-se confortável a fazer isto. Foi muito emocionante", comentou Jerry Bruckheimer.

"Ele ainda é uma pessoa e ator incrível", disse o produtor. "Tom, na verdade, disse: 'Não farei este filme a menos que Val participe'", garantiu.

TRAILER LEGENDADO.