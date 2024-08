Alejandro González Iñárritu está a juntar um impressionante elenco à volta de Tom Cruise para o seu novo filme: os recentes nomeados para os Óscares Sandra Hüller e Jesse Plemons, o vencedor dos Emmys John Goodman e ainda os atores Michael Stuhlbarg e Sophie Wilde.

Segundo o Deadline, o ator Riz Ahmed, vencedor de uma estatuetas dourada, também está na fase final das negociações para se juntar ao projeto "secreto" conhecido em fevereiro e que também é produzido por Cruise.

Ainda sem título, este será o primeiro filme em inglês do realizador mexicano desde que ganhou Óscares consecutivos de Melhor Realização com "Birdman" (2014), que também ganhou Melhor Filme, e "The Revenant" (2015).

Segundo a descrição, a história "gira à volta do homem mais poderoso do mundo, que embarca numa missão frenética para provar que é o salvador da humanidade antes que o desastre que ele desencadeou destrua tudo". Iñàrritu é um dos autores do argumento com Sabina Berman e ainda Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone, precisamente a mesma equipa de "Birdman".

A atriz alemã Sandra Hüller ganhou reconhecimento internacional com "Toni Erdmann" (2016), mas entrou pela porta grande de Hollywood com a nomeação para Melhor Atriz na última cerimónia dos Óscares por "Anatomia de Uma Queda" e ainda a participação em "Zona de Interesse", que ganhou duas estatuetas.

Em maio, o norte-americano Jesse Plemons foi premiado como Melhor Ator no Festival de Cannes por "Histórias de Bondade" e já esteve na corrida aos Óscares como secundário por "O Poder do Cão" (2021) e para os Emmys por "Fargo", "Black Mirror" e "Love & Death".

Conhecido no grande ecrã pelas séries "Roseanne" e "The Conners, o vencedor dos Emmys John Goodman também é considerado um dos grandes secundários do cinema americano, com filmes como "O Artista" (2011), "Argo" (2012) e "Monsters, Inc." (2001 e 2013), além de vários trabalhos com os irmãos Coen.

Nomeado duas vezes para os Emmys, Michael Stuhlbarg é um dos grandes talentos do teatro americano e também se destacou no cinema com "Um Homem Sério" (2009), "A Forma da Água" (2017) ou "Chama-me Pelo Teu Nome" (2017), enquanto a britânica Sophie Wilde destacou-se nos filmes "Fala Comigo" (2022) e "Everything Now" (2003), além da minissérie "Rapaz Conquista Mundo" (2024).

Também britânico, Riz Ahmed tornou-se conhecido por filmes como "A Caminho de Guantánamo" (2006), "Nightcrawler - Repórter na Noite" (2014) e "Rogue One: Uma História de Star Wars" (2016) antes de ganhar um Emmy pela aclamada minissérie "The Night Of" e ser nomeado para um Óscar por "O Som do Metal" (2020), ganhando mesmo a estatueta, mas na categoria de Melhor Curta-Metragem em Imagem Real por "The Long Goodbye" (2021).