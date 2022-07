Apesar do filme de animação da Pixar ser sobre o "verdadeiro" astronauta que inspirou o brinquedo da saga "Toy Story", Tom Hanks também está no grupo dos fãs que ficaram confusos por Tim Allen não estar envolvido em "Buzz Lightyear", sendo escolhido Chris Evans, o antigo Capitão América.

A voz de Woody em quatro filmes "Toy Story" entre 1995 e 2019 admitiu que ficou surpreendido com a decisão da Disney quando lhe perguntaram numa entrevista, a propósito da estreia de "Elvis", se era "estranho estar nos cinemas a concorrer com um filme Buzz Lightyear".

"Não é uma grande surpresa? Na verdade, queria competir com o Tim Allen e depois eles não deixaram o Tim Allen fazê-lo. Não percebo isso", revelou ao Cinemablend.

Quando o entrevistador parece insinuar que Chris Evans é agora uma estrela mais importante, Hanks responde "Pois, pois, pois, eu sei".

A seguir, acrescentou com diplomacia: "Mas eis a questão: desde que as pessoas regressem às salas de cinema. Quero voltar ao cinema com um grupo de estranhos e sair com algo em comum. É isso que quero fazer, e ver um filme com ele [Allen]. Estou ansioso por fazer isso".

Na semana passada, Tim Allen também falou pela primeira sobre o novo filme da Pixar e garantiu que se tentou manter afastado da discussão sobre não estar envolvido.

"A resposta curta é que fiquei fora disto porque não tem nada a ver [com o meu Buzz Lightyear]", disse a voz original do brinquedo.

Apesar de descrever a história do novo filme como "maravilhosa", acrescentou que "não tem qualquer relação com Buzz. Simplesmente nenhuma ligação. Gostaria que houvesse uma ligação melhor".

Allen também referiu é um filme diferente pois que não entra a personagem de Tom Hanks.

"É o Hanks e eu. Não há realmente o Buzz de 'Toy Story' sem o Woody", concluiu.

EXCERTO DA ENTREVISTA EM VÍDEO.