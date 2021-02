O Homem-Aranha fez a estreia no Universo Cinematográfico Marvel com "Capitão América. Guerra Civil", mas o ator que interpreta o super-herói não elege nenhum dos filmes como o seu projeto preferido do estúdio.

Para Tom Holland, a honra pertence a "WandaVision", a série que está disponível no Disney+.

"Estou obcecado com aquilo. É a minha coisa preferida que alguma vez vi da Marvel", revelou em entrevista ao The Playlist.

Com Elizabeth Olsen e Paul Bettany de regresso como Feiticeira Escarlate e Visão, "WandaVision" é a primeira da várias séries Marvel planeadas para serem lançadas na plataforma nos próximos anos. Sem revelar "spoilers", está ainda a deixar pistas sobre a Fase 4 do Universo Cinematográfico.

Com rasgados elogios aos atores, Tom Holland revelou ainda que cada novo episódio lançado às sextas-feiras é debatido intensamente logo aos sábados entre todos os que estão a trabalhar no novo "Homem-Aranha" e não faltam teorias sobre o que se está a passar.

Isto porque a rodagem do terceiro filme também decorre aos fins de semana. Um ritmo que se justifica com a data prevista para estrear nos cinemas: 17 de dezembro.