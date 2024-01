Tom Hollander é um ator britânico de 56 anos com uma longa carreira que conta com os filmes "Piratas das Caraíbas" e as séries "O Gerente da noite" e "The White Lotus" entre os seus trabalhos mais populares.

Tom Holland também é um ator britânico, mas com 27 anos e cujo trabalho mais popular é como o atual Peter Parker/Homem-Aranha no Universo Cinematográfico Marvel.

E segundo Tom Hollander, os nomes tão parecidos já levaram a várias confusões.

"Tem sido muito difícil. Porque eu cheguei primeiro. Mas ele é enormemente famoso. Não sou obviamente realmente confundido com ele, mas em contextos não visuais estou sempre a ser confundido", contou durante uma presença recente no programa "Late Night With Seth Meyers".

O ator veterano falou das confusões nos contactos telefónicos com empresas e encontros com crianças "primeiro entusiasmadas, depois confusas e finalmente desiludidas" que julgam que vão conhecer Tom Holland, e o "momento terrível" de um engano das pessoas do departamento de contabilidade na agência em que ambos coincidiram durante um breve período de tempo.

Tom Hollander recordou a noite em que se sentou "presunçosamente" para assistir à peça de teatro de um amigo porque se sentia "muito próspero" e com a subsistência garantida para um ano depois de ter acabado de fazer um programa para a BBC por 30 mil dólares (cerca de 27,7 mil euros).

"Chegou o intervalo e vou ver os mails e tenho um da agência a dizer 'Comprovativo do pagamento do primeiro bónus de bilheteira de ' ‘Os Vingadores’. E fiquei a pensar 'Acho que não entrei em 'Os Vingadores'", contou.

Tom Hollander abriu a mensagem e "e era um valor astronómico de dinheiro. Não era o salário dele. Era o seu primeiro bónus de bilheteira. Não era todo o bónus, mas o primeiro. E era mais dinheiro do que alguma vez eu tinha visto. Era um valor na ordem dos sete dígitos" (ou seja, superior a um milhão de dólares).

"Ele tinha 20 anos ou algo parecido", acrescentou.

"Portanto, desapareceu rapidamente o sentimento de presunção que tinha", reconheceu, antes de acrescentar filosoficamente "é o showbiz. Está em cima, está em baixo. É o herói, é o zero”.

O MOMENTO DA ENTREVISTA.