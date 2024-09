"Homem-Aranha 4" está a entrar na principal etapa criativa: a imprensa norte-americana avançou esta segunda-feira que decorrem negociações com Destin Daniel Cretton para ser o realizador, com o objetivo de dar "sangue novo" à saga após a trilogia de filmes de Jon Watts.

Também ainda estão por fechar os contratos para o regresso de Tom Holland e Zendaya, mas os atores têm estado envolvidos no desenvolvimento do projeto com os executivos e produtores da saga, que é uma produção que junta os estúdios Sony e Marvel.

Cretton dirigiu "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (2021), geralmente visto como um dos melhores lançamentos da Marvel na divisiva fase pós-"Vingadores: Endgame".

A sua escolha também é vista como um voto de confiança no seu trabalho em "Wonder Man", uma série da Marvel para o Disney+ protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II atualmente em pós-produção.

Fontes disseram à revista The Hollywood Reporter que a produção "Homem-Aranha 4" está a "correr a todo o vapor" para arrancar a rodagem no início do próximo ano.