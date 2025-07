Um regresso há muito falado e desejado, finalmente concretizado: "Scrubs" vai regressar para novos episódios e será já na temporada televisiva de 2025-26, sem data ainda marcada.

Com as agendas dos atores alinhadas, o renascimento foi anunciado oficialmente esta sexta-feira nos EUA, com a luz verde do canal ABC a acompanhar a confirmação de que Donald Faison e Sarah Chalke assinaram contrato para se juntar a Zach Braff, trazendo de volta Chris Turk, Elliot Reid e J.D., o trio principal de "Médicos e Estagiários", como a série de comédia é conhecida em Portugal, onde está disponível no Disney+.

Os atores também terão envolvimento criativo como produtores executivos.

Transmitida durante nove temporadas entre 2001 e 2010, a história passava-se no hospital Sacred Heart e das confusões entre, claro, médicos e estagiários, além dos enfermeiros e outras personagens excêntricas.

Foi também revelada uma apresentação da nova história: "JD e Turk encontram-se juntos pela primeira vez em muito tempo. A medicina mudou, os internos mudaram, mas a amizade entre eles resistiu ao teste do tempo. Personagens novas e antigas navegam pelas águas do Sacred Heart com humor, emoção e algumas surpresas ao longo do caminho".

Segundo fontes da revista Variety, outros regressos são esperados agora que está assegurado o trio: no elenco destacavam-se ainda nomes como Judy Reyes, John C. McGinley, Neil Flynn e Ken Jenkins.

"'Scrubs' significa muito para mim. Estou muito entusiasmado com a oportunidade de voltar a juntar o grupo", disse o criador da série, Bill Lawrence.

Agora com um acordo exclusivo na rival Warner Bros. TV., onde está envolvido em "Ted Lasso" e "Terapia Sem Filtro", Lawrence negociou uma exceção para ser um dos produtores executivos de "Scrubs", produzida pela 20th Television, da Disney, mas os 'showrunners' serão Tim Hobert e Aseem Batra, argumentistas e produtores na série original.