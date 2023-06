O ator norte-americano Treat Williams morreu na segunda-feira à tarde. Tinha 71 anos.

Muito conhecido pelo papel do Dr. Andrew 'Andy' Brown na série "Everwood", Williams foi atropelado por um carro enquanto andava de mota na famosa autoestrada Vermont Route 30, que atravessa o estado norte-americano de Vermont. Apesar de levado de helicóptero para um hospital em Nova Iorque, não sobreviveu.

A notícia foi confirmada pela família na segunda-feira à noite.

"É com grande tristeza que informamos que o nosso amado Treat Williams faleceu esta noite em Dorset, Vermont, após um acidente fatal de mota. Como podem imaginar, estamos chocados e muito tristes neste momento. Treat estava cheio de amor pela sua família, pela sua vida e pelo seu ofício, e estava realmente no topo das suas capacidades em tudo isso. É tudo tão chocante agora, mas, por favor, saibam que o Treat era profundamente amado e respeitado pela sua família e por todos aqueles que o conheciam. Estamos mais do que arrasados e pedimos que respeitem a nossa privacidade enquanto lidamos com a nossa dor. Para todos os seus fãs, por favor, saibam que Treat apreciou todos vocês e, por favor, continuem a mantê-lo nos vossos corações e orações", diz o comunicado oficial.

As autoridades acreditam que o condutor do carro estava a virar numa curva e não viu a mota por volta das 17h00 locais.

Algumas horas antes de morrer, o ator partilhara imagens da sua viagem nas redes sociais.

Nascido a 1 de dezembro de 1951 no estado do Connecticut, Richard Treat Williams estreou-se no cinema com um papel secundário em "Herói Mortal" ("Deadly Hero") em 1975, mas foi quatro anos depois que se tornou uma revelação com "Hair", de Milos Forman, a adaptação do famoso musical da Broadway, que lhe valeu uma nomeação para os Globos de Ouro.

Daniel Ciello, o detetive de narcóticos da polícia de Nova Iorque que concorda relutantemente em cooperar com a comissão especial de investigação da corrupção em "O Príncipe da Cidade", de Sidney Lumet, de 1981, foi o seu grande momento no cinema, e valeu-lhe a segunda nomeação para os Globos de Ouro, novamente sem chegar aos Óscares.

Outros filmes importantes foram "1941 - Ano Louco em Hollywood", de Steven Spielberg (1979), "Era Uma Vez na América", de Sergio Leone (1984), "Sem Tempo para Viver" ("Dead Heat", 1988), "Coisas Para Fazer em Denver Depois de Morto" (1995), "Perigo Íntimo" ("The Devil's Own", 1997), "O Barco do Inferno" ("Deep Rising", 1998), "Profundo Como o Mar" ("The Deep End of the Ocean", 1999) e "127 Horas", de Danny Boyle (2010).

Foi até o vilão Xander Drax em "O Fantasma" ("The Phantom", 1996), uma das primeiras adaptação da BD ao grande ecrã.

No pequeno ecrã, foi convincente como o pugilista campeão mundial Jack Dempsey no telefilme "Dempsey"(1983) e a experiência no teatro notou-se como Stanley Kowalski numa versão de "Um Eléctrico Chamado Desejo"(1984), a terceira nomeação para os Globos de Ouro.

Outro grande momento foi a interpretação do agente Michael Ovitz no telefilme "The Late Shift" (1996), com o qual foi nomeado para os Emmys, e mais recentemente, entrou em dois episódios da antologia "We Own This City" (2022).

No entanto, o seu papel mais recordado é na série de culto "Everwood", com quatro temporadas entre 2002 e 2006: embora nunca tivesse sido um gigantesco sucesso de audiências, tinha uma dedicada base de fãs e ajudou a lançar as carreiras de atores como Chris Pratt, Emily VanCamp e Gregory Smith.