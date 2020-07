Três curtas-metragens, de Leonor Teles, Sofia Bost e Mariana Gaivão, “uma celebração do cinema português no feminino”, estreiam-se hoje em 12 salas do país.

Em estreia conjunta, chegam aos cinemas os filmes “Dia de Festa”, de Sofia Bost, “Ruby”, de Mariana Gaivão, e “Cães que ladram aos pássaros”, de Leonor Teles, todos eles já exibidos em festivais internacionais e que representam “três visões no feminino sobre o futuro e a juventude”, lê-se na nota de imprensa.

A sessão das três curtas-metragens começará com “Dia de Festa”, primeiro filme de Sofia Bost, que integrou o festival de Cannes em 2019, e que “partiu da premissa de uma mãe que não se consegue sentir feliz no dia de anos da filha”, como contou a autora à Lusa.

“Ruby”, de Mariana Gaivão, exibido no Curtas de Vila do Conde e no Festival de Roterdão, retrata "uma juventude em autodescoberta, acompanhando a jovem Ruby nos dias antes de a sua melhor amiga, Millie, regressar a Inglaterra".

“Cães Que Ladram aos Pássaros”, de Leonor Teles, estreado em 2019 no Festival de Veneza, aborda as questões da gentrificação e da especulação imobiliária, no Porto.

Os três filmes estarão em exibição em Lisboa, Porto, Setúbal, Cascais, Viana do Castelo, Caldas da Rainha, Guarda, Covilhã, Braga, Albufeira, Ponta Delgada e Funchal.

