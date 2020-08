A saga de ficção científica "Tron" terá nova vida no cinema, mas não será uma sequela direta dos filmes anteriores.

A Disney vai avançar com um novo filme com Jared Leto e o realizador será Garth Davis, que fez "Maria Madalena" (2018) com Joaquin Phoenix e Rooney Mara, mas é principalmente conhecido por "Lion - A Longa Estrada Para Casa" (2016), com Dev Patel e Nicole Kidman, que esteve na corrida aos Óscares.

O novo "Tron" será uma estreia nos grandes projetos de Hollywood, mas foi o cineasta australiano que perseguiu "agressivamente" o projeto e a sua abordagem convenceu os responsáveis da Disney, revela o Deadline Hollywood.