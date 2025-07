Um novo trailer foi revelado pela Disney de "Tron: Ares", o terceiro filme da famosa e inovadora saga de ficção científica, que chegará aos cinemas a 9 de outubro.

Aí já é possível ouvir "As Alive As You Need Me To Be”, o primeiro single da banda sonora exclusiva composta pelos Nine Inch Nails, no que é sua estreia neste formato (dois dos membros, Trent Reznor e Atticus Ross, é que são autores de 20 bandas sonoras e já ganharam dois Óscares). Aquela que é também a primeira música oficial da banda em cinco anos ficou disponível na quinta-feira nos meios habituais e o álbum completo será lançado a 19 de setembro.

Segundo a sinopse oficial, Jared Leto é Ares, "um programa altamente sofisticado que é enviado do mundo digital para o mundo real numa missão perigosa, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de Inteligência Artificial".

Sequela de "Tron" (1982) e "Tron: O Legado" (2010), filmes com grande legado no cinema de ficção científica de onde regressa Jeff Bridges, o novo elenco junta Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan e Gillian Anderson.

A realização é de Joachim Ronning, conhecido por "Maléfica: Mestre do Mal" (2019) e que dirigiu ainda "Kon-Tiki: A Viagem Impossível" (2012) e "Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias" (2017) com Espen Sandberg.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



Tron (1982)

O primeiro "Tron" contava a história de Kevin Flynn, um "hacker" (papel de Jeff Bridges) literalmente sugado para o ciber-universo interno de um computador e forçado a participar em jogos perigosos, onde a sua única possibilidade de fuga residia no auxílio de um heroico programa de segurança.

O filme foi uma revelação, dando aos cinéfilos algo que nunca tinham visto: efeitos especiais que pareciam impossíveis para a altura e um conceito completamente inovador, atirando a audiência para o interior de um computador e abrindo os olhos do público às possibilidades da animação digital, incluindo os de John Lasseter, o mentor da Pixar, que decidiu o rumo da sua carreira depois de o ver.

"Tron" tinha uma visão estava muito à frente do seu tempo e embora o sucesso de bilheteira tenha sido então reduzido, ganhou um imenso êxito de culto, que justificou o apetite para avançar com uma sequela quase três décadas depois.

Em "Tron: O Legado" (2010), Sam Flynn (Garrett Hedlund), o filho de Kevin Flynn, decidia investigar o desaparecimento do pai e era sugado para o mundo digital de Tron, onde este vivia há 25 anos, tecnologicamente muito sofisticado e excecionalmente perigoso.

Criado de raiz em 3D e não em pós-produção, como na maioria dos títulos do género por volta de 2010, com um Jeff Bridges "rejuvenescido" 30 anos pelos efeitos especiais, e banda sonora dos Daft Punk, o filme voltou a estar novamente à frente do seu tempo e os resultados de bilheteira foram sólidos, mas não espetaculares.