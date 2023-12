A temporada de prémios de cinema que culminará nos Óscares a 10 de março está cada vez mais cor de rosa.

Após liderar as nomeações para os Globos de Ouro, anunciadas na segunda-feira, "Barbie" surge em grande destaque na corrida para os rivais Critics Choice Awards.

O filme de Greta Gerwig protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling recebeu esta quarta-feira 18 nomeações, um recorde absoluto nos 29 anos dos prémios da organização de críticos de cinema dos EUA e Canadá, vistos como uma boa antecipação dos Óscares, batendo por quatro o que conseguiram "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" em 2022 e "A Forma da Água" (2017).

Para além da categoria de Melhor Filme, Realização, Atriz, Ator Secundário (para Gosling), destacam-se nomeações para atriz secundária (America Ferrera) e três das canções “Dance the Night,” “I’m Just Ken” and “What Was I Made For?”.

Numa tendência que se está a consolidar, esta também é a temporada "Barbenheimer", pois “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, surge logo a seguir com 13 nomeações, tantas como "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, confirmando a competitividade da corrida.

Para Melhor Filme de 2023 concorrem ainda “American Fiction”, de Cord Jefferson; "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, “A Cor Púrpura", de Blitz Bazawule; "Os Excluídos", de Alexander Payne; “Maestro”, de Bradley Cooper; "Vidas Passadas", de Celine Song; e, na única surpresa, “Saltburn”, de Emerald Fennell.

Nos últimos anos, mais de 70% dos vencedores dos CCA receberam Óscares e na categoria de Melhor Filme, as escolhas coincidiram 15 das últimas 23 vezes.

Para Melhor Realização, tudo passa por Bradley Cooper, Greta Gerwig, Yorgos Lanthimos, Christopher Nolan, Alexander Payne e Martin Scorsese.

também não há qualquer surpresa nas categorias de interpretação em relação aos nomes que têm vindo a ser apontados nas últimas semanas.

Bradley Cooper (“Maestro”), Leonardo DiCaprio ("Assassinos da Lua das Flores"), Colman Domingo (“Rustin”), Paul Giamatti (“Os Excluídos”), Cillian Murphy (“Oppenheimer”) e Jeffrey Wright concorrem para Melhor Ator, enquanto o grupo de Melhor Atriz junta Lily Gladstone ("Assassinos..."), Sandra Hüller (“Anatomia de uma Queda”), Greta Lee (“Vidas Passadas”), Carey Mulligan (“Maestro”), Margot Robbie (“Barbie”) e Emma Stone ("Pobres Criaturas").

Para ator Secundário surgem Sterling K. Brown (“American Fiction”), Robert DeNiro ("Assassinos..."), Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”), Ryan Gosling (“Barbie”), Charles Melton (“May December”) e Mark Ruffalo ("Pobres Criaturas"). Nomeadas para Atriz Secundária estão Emily Blunt (“Oppenheimer”), Danielle Brooks ("A Cor Púrpura"), America Ferrera (“Barbie”), Jodie Foster (“Nyad”), Julianne Moore (“May December”) e Da’Vine Joy Randolph (“Os Excluídos”).

Seguindo a tradição, muitas destas escolhas deverão ser "validadas" pelas nomeações da própria indústria do cinema, como as dos sindicatos dos atores, realizadores e produtores, ao longo de uma temporada de prémios que culminará na cerimónia dos Óscares a 10 de março de 2024.

Os vencedores dos Critics Choice Awards são conhecidos durante uma cerimónia a 14 de janeiro, uma semana depois dos Globos.

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS (CINEMA)

FILME: “American Fiction”, de Cord Jefferson; "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, "Barbie", de Greta Gerwig; “A Cor Púrpura", de Blitz Bazawule; "Os Excluídos", de Alexander Payne; “Maestro”, de Bradley Cooper; “Oppenheimer”, de Christopher Nolan; "Vidas Passadas", de Celine Song; “Saltburn”, de Emerald Fennell.

ATOR: Bradley Cooper (“Maestro”), Leonardo DiCaprio ("Assassinos da Lua das Flores"), Colman Domingo (“Rustin”), Paul Giamatti (“Os Excluídos”), Cillian Murphy (“Oppenheimer”), Jeffrey Wright.

ATRIZ: Lily Gladstone ("Assassinos..."), Sandra Hüller (“Anatomia de uma Queda”), Greta Lee (“Vidas Passadas”), Carey Mulligan (“Maestro”), Margot Robbie (“Barbie”), Emma Stone ("Pobres Criaturas").

ATOR SECUNDÁRIO: Sterling K. Brown (“American Fiction”), Robert DeNiro ("Assassinos..."), Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”), Ryan Gosling (“Barbie”), Charles Melton (“May December - Segredos de um Escândalo”), Mark Ruffalo ("Pobres Criaturas").

ATRIZ SECUNDÁRIA: Emily Blunt (“Oppenheimer”), Danielle Brooks ("A Cor Púrpura"), America Ferrera (“Barbie”), Jodie Foster (“Nyad”), Julianne Moore (“May December”); Da’Vine Joy Randolph (“Os Excluídos”).

JOVEM ATOR/ATRIZ: Abby Ryder Forston (“Are You There God? It’s Me, Margaret”), Ariana Greenblatt (“Barbie”), Calah Lane (“Wonka”), Milo Machado Graner (“Anatomia de uma Queda”), Dominic Sessa (“Os Excluídos”), Madeleine Yuna Voyles ("O Criador").

ELENCO: “Air”; "Assassinos da Lua das Flores"; “Barbie”; "A Cor Púrpura”; "Os Excluídos"; “Oppenheimer”

REALIZAÇÃO: Martin Scorsese ("Assassinos da Lua das Flores"); Greta Gerwig ("Barbie") Alexander Payne ("Os Excluídos"); Bradley Cooper ("Matestro"); Christopher Nolan (“Oppenheimer”); Yorgos Lanthimos ("Pobres Criaturas").

ARGUMENTO ORIGINAL: “Air”, “Barbie”, "Os Excluídos", “Maestro”, “May December”, "Vidas Passadas".

ARGUMENTO ADAPTADO: “All of Us Strangers”, “American Fiction”, “Are You There God? It’s Me, Margaret”, "Assassinos da Lua das Flores", “Oppenheimer”.

COMÉDIA: "American Fiction", "Barbie", "Bottoms", "Os Excluídos", "Pobres Criaturas", "Tudo na Boa!".

ANIMAÇÃO: "Elemental", "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", "Nimona", O Rapaz e a Garça", "Tartarugas Ninja: Caos Mutante", "Wish - O Poder dos Desejos".

FILME ESTRANGEIRO: "Anatomia de uma Queda" (França), "Godzilla Minus One" (Japão), "O Sabor da Vida" (França), "A Sociedade da Neve" (Espanha), "A Zona de Interesse" (Grã-Bretanha).

FOTOGRAFIA: "Assassinos da Lua das Flores", "Barbie", "Maestro", "Oppenheimer", "Pobres Criaturas", "Saltburn".

DESIGN DE PRODUÇÃO: "Assassinos da Lua das Flores", "Asteroid City", "Barbie", "Maestro", "Oppenheimer", "Saltburn".

MONTAGEM: "Air", "Assassinos da Lua das Flores", "Barbie", "Maestro", "Oppenheimer", "Pobres Criaturas".

GUARDA-ROUPA: "Assassinos da Lua das Flores", "Barbie", "A Cor Púrpura", "Napoleão", "Pobres Criaturas", "Wonka".

CARACTERIZAÇÃO: "Barbie", "A Cor Púrpura", "Maestro", "Oppenheimer", "Pobres Criaturas", "Priscilla".

BANDA SONORA: "Assassinos da Lua das Flores", "Barbie", "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", "Oppenheimer" "Pobres Criaturas", "A Sociedade da Neve",

CANÇÃO: 'Dance the Night' ("Barbie"), 'I’m Just Ken' ("Barbie"), 'Peaches' ("Super Mario Bros - O Filme"), 'Road to Freedom' ("Rustin"), 'This Wish' ("Wish"), 'What Was I Made For' ("Barbie").

EFEITOS VISUAIS: "O Criador", "Guardiões da Galáxia, Vol. 3", "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", "Missão: Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", "Oppenheimer", "Pobres Criaturas".