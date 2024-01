"Barbie" foi o maior sucesso de 2023 nos cinemas e é um dos grandes favoritos às nomeações dos Óscares, que serão anunciadas a 23 de janeiro.

Antes de Margot Robbie conseguir concretizar o projeto sobre a famosa boneca da Mattel como produtora e atriz com a realizadora Greta Gerwig, ficaram pelo caminho outras versões, primeiro com Amy Schumer e a seguir com Anne Hathaway.

E afinal, Sharon Stone também propôs um filme a um grande estúdio de Hollywood, nos tempos em que era uma estrela de cinema após o sucesso de "Instinto Fatal" (1992).

"Mandaram-se embora a rir do estúdio quando apareci com a ideia para 'Barbie' durante os anos 1990 com o apoio do líder da Barbie [na Mattel]", revelou a atriz na zona de comentários a uma publicação no Instagram de America Ferrara (a Gloria do filme, a funcionária da Mattel que ajuda Barbie no mundo real) com o seu discurso ao aceitar um prémio nos Critics Choice Awards.

"Como chegámos longe. Obrigado, senhoras, pela vossa coragem e resistência", elogiou Sharon Stone.