Apesar de ter entrado em alguns filmes, nomeadamente "Top Gun", Meg Ryan tornou-se uma estrela a sério com a comédia romântica "Um Amor Inevitável".

"When Harry Met Sally..." no original, realizado por Rob Reiner, permanece uma das comédias românticas mais famosas de sempre e uma cena específica entrou na cultura popular e tornou-se lendária: aquela em que Meg Ryan simula um orgasmo à frente de Billy Cristal no restaurante nova-iorquino Katz’s Delicatessen cheio de gente.

RECORDE A CENA.

Já passaram 34 anos da estreia do filme, mas a cena ainda é um "embaraço único" para os seus filhos, o ator Jack Quaid ("The Boys") e Daisy True Ryan.

Meg Ryan recordou a reação dos filhos durante uma conversa recente com a lendária comediante Carol Burnett publicada na revista Interview.

"O meu filho acabou de ligar esta manhã e está em Nova Iorque num hotel que fica do outro lado da rua do Katz’s Deli", contou a atriz.

"A minha filha estava cá e todos em alta-voz. Para eles é algo do género, 'Mãe, isto é um embaraço único'", acrescentou a rir sobre a relação dos filhos com a famosa cena.

Jack Quaid também deu outra novidade à mãe sobre o seu embaraço: "Pode-se entrar neste Deli e existe uma seta a apontar para a mesa onde filmaste aquela cena".